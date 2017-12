Berlin (ots) -



Die beliebte App "Weihnachtsnacht - Geschenke für die Tiere" steht jetzt als Version 2.0 rechtzeitig zu den Advent- und Festtagen im Apple-App-Store bereit. In der Kategorie "Kinderunterhaltung 4+ Jahre" ist sie aktuell kostenlos in 7 Sprachen für iPhone und iPad verfügbar. Die Veröffentlichung für den Google Playstore steht ebenso kurz bevor.



Jedes Jahr stehen Eltern erneut beim Thema "Weihnachtsmann und Geschenke" ihren Kindern gegenüber in Erklärungsnot: woher kommt der Weihnachtsmann und wer alles bekommt Geschenke? Die interaktive App "Weihnachtsnacht" bietet hier auf spielerische Weise Unterstützung. Bekannte Erzählerstimmen geben den Kindern über interaktive Geschichten und Abläufe eine beruhigende Antwort: auch die Tiere bekommen Geschenke und haben einen Riesenspaß. Als hochwertiges digitales Familienerlebnis für Jung und Alt konzipiert, bietet die App Unterhaltung für die gesamte Advents- und Weihnachtszeit und ist gemeinsam oder alleine nutzbar - gern auch per "Autopilot". Dank Interaktivität und hoher Vielfalt erhält die App auch bei mehrfacher Wiederholung ihren hohen Unterhaltungswert.



"Wir wollen mit unseren Apps für fantasievolles und kreatives Spielen im Kreise der Familie einstehen. Uns ist bewusst, dass manche Eltern fürchten, Tablets und Smartphones könnten die gemeinsame Zeit von Eltern und Kindern verdrängen." sagt die auf innovative Kinderunterhaltung spezialisierte Kreativ-Direktorin Lisa Reinerth. "Diese Sorge teilen wir nicht. Wir wollen, dass unsere Apps auch als Gemeinschaftsbeschäftigung verstanden werden, indem sie Eltern als auch Kinder gleichermaßen begeistern und die Kreativität fördern."



OTATAA zielt im "Best Apps for Kids"-Segment auf hochwertige Familienunterhaltung und setzt in deren Konzeption auf den gesunden "digitalen Mix" aus Spielen, Lernen und haptischem Erlebnis.



