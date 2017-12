Der USD/CAD notiert mit dem frühen europäischen Handel in einer schmalen Range und so konsolidiert er seine Gewinne zum Wochenhoch. Am Donnerstag baute das Paar seine Erholung vom 6-Wochentief aus, nach dem die Bank von Kanada (BoC) die Erwartungen an eine unmittelbar bevorstehende Zinserhöhung zügelte. Die vorsichtigen Aussichten der Zentralbank helfen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...