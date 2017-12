BERLIN (Dow Jones)--Die Arbeitskosten in Deutschland haben sich für die Unternehmen im dritten Quartal 2017 wie im EU-Durchschnitt verteuert. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, legten die Arbeitskosten zwischen Juli und September kalenderbereinigt um 2,2 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal zu. Im zweiten Quartal hatte der Anstieg auf Jahressicht 2,3 Prozent betragen.

Die Arbeitskosten setzen sich aus den Bruttoverdiensten und den Lohnnebenkosten zusammen. Während der Anstieg im dritten Quartal dem EU-Durchschnitt entspricht, liegen die Länder Osteuropas weit darüber. In Rumänien gehen sie mit plus 18,6 Prozent durch die Decke, gefolgt von Ungarn mit 12,6 Prozent und Tschechien mit 11,3 Prozent. In Finnland sanken die Arbeitskosten hingegen leicht.

Auf Quartalssicht legten die Arbeitskosten in Deutschland um 0,7 Prozent zu.

December 08, 2017

