Berlin (ots) - In Berlin ist die Zahl der Wohnungseinbrüche und Taschendiebstähle in diesem Jahr deutlich zurückgegangen.



Das hat Polizeipräsident Klaus Kandt am Freitag im rbb-Inforadio bekannt gegeben.



"Wir haben dieses Jahr riesige Fortschritte gemacht (...) Wir haben erhebliche Rückgänge in den kritischen Bereichen Wohnungen- und Raumeinbruch und Taschendiebstahl. Da ist es gewaltig vorangegangen. Für uns eine sehr, sehr gute Entwicklung."



Konkrete Zahlen nannte der Polizeipräsident noch nicht. Er verwies aber darauf, dass die Statistik Anfang nächsten Jahres vorgestellt wird.



"Wir werden Anfang des Jahres die Kriminal-Statistik vorstellen. Und ich sage Ihnen jetzt schon: Das wird ein richtiger Paukenschlag."



Das gesamte Interview können Sie hier nachhören: http://ots.de/cIZ4b



OTS: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) newsroom: http://www.presseportal.de/nr/51580 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_51580.rss2



Pressekontakt: Rundfunk Berlin-Brandenburg INFOradio Chef / Chefin vom Dienst Tel.: 030 - 97993 - 37400 Mail: info@inforadio.de