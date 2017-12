IRW-PRESS: Naturally Splendid Enterprises Ltd.: Naturally Splendid bestellt Dr. Stuart Love in den Beirat

VANCOUVER, British Columbia, 7. Dezember 2017 -- Naturally Splendid Enterprises Ltd. (Naturally Splendid oder NSE) (TSX-V:NSP) (OTCQB:NSPDF) (Frankfurt:50N) freut sich bekannt zu geben, dass Dr. Stuart Love in den Beirat des Unternehmens aufgenommen wurde.

Als Mitglied im Beirat von NSE wird Dr. Love seine Fachkenntnisse in der Sporttherapie zum Einsatz bringen, um eine umfassende Produktlinie mit Sportbezug zu entwickeln. Dazu zählen Nahrungsergänzungsmittel, Getränke und Produkte für die lokale Anwendung. Sein Know-how wird bei der Entwicklung einer Produktlinie mit kommerziellen Überschneidungen in Bezug auf Bevölkerungsgruppen, die einen aktiven Lebensstil pflegen, eine maßgebliche Stütze sein. Die entwickelten Produkte enthalten die unternehmenseigenen Inhaltsstoffe HempOmega und Hanfproteinisolat und können bei Bedarf zusätzlich mit CBD (Cannabidiol) verstärkt werden.

Dr. Love meint dazu: Ich bemühe mich, meinen Kunden die hochwertigste und umfassendste Behandlung zukommen zu lassen. Daher ist es mir ein großes Anliegen, Ernährungsprodukte auf Basis bedarfsgerechter Rezepturen herzustellen, die den höchsten Standards entsprechen und auf die spezifischen Bedürfnisse im Sportbereich zugeschnitten sind, um das Leistungsniveau meiner Kunden zu steigern. Ich behandle Kunden, die für eine erfolgreiche Karriere gesund sein müssen. Im Bewusstsein dieser großen Verantwortung habe ich meine Therapieschemata entwickelt, die auf chiropraktischen Anwendungen, Weichteilbehandlungen, Modalitäten, Kraft und Ausdauer, funktionellem Training und der richtigen Ernährung basieren. Ich freue mich schon auf die Zusammenarbeit mit dem Expertenteam, das sich bei Naturally Splendid zusammengefunden hat - darunter auch Doug Mason, der als Director bei CannaDyne und Naturally Splendid verantwortlich zeichnet.

Dr. Love absolvierte sein Doktoratsstudium in Chiropraktik am Canadian Memorial Chiropractic College im Jahr 1996 mit Auszeichnung und setzte seine Ausbildung anschließend mit einem Fellowship-Programm für das Royal College of Chiropractic Sports Sciences (Kandidat der Canada Fellowship) fort. Derzeit arbeitet er am Abschluss seines Masterstudiums (MSc) in Ernährungswissenschaften und funktioneller Medizin. Zu seinen Kunden zählen Olympia-Athleten, professionelle Athleten der NHL, CFL und NFL sowie professionelle Golfspieler der PGA und European Tour zusammen mit Golfern anderer Profi-Golftouren (Web.com, Australian, Asian, Japanese und Canadian Tour). Darüber hinaus war/ist Dr. Love Session Instructor für Biomechanik an der University of Victoria und Gastlektor im Golf Management Program des Camosun College in Victoria (British Columbia), sowie Forschungsexperte mit eigenen Publikationen, Vortragender und Gast in TV- und Radiosendungen.

Darüber hinaus wird Dr. Love in enger Zusammenarbeit mit Naturally Splendids strategischem Partner CannaDyne Rezepturen für medizinische Produkte zur Behandlung spezifischer Erkrankungen sowie ganz allgemein Produkte für Gesundheit und Wohlbefinden entwickeln. Gemeinsam werden sie Rezepturen in pharmazeutischer Qualität in den verschiedensten Verabreichungsformen wie z.B. Kapseln, Pulverkonzentrat, Snack-Riegel und Getränke entwickeln und sich dabei vor allem auf Rezepturen konzentrieren, die Naturally Splendids eigene Inhaltsstoffe HempOmega und Hanfproteinisolat enthalten und bei Bedarf zusätzlich mit CBD (Cannabidiol) verstärkt werden können.

Craig Goodwin, President von Naturally Splendid, meint dazu: Mit Dr. Love als Neuzugang zu unserem Beirat werden wir unsere Position im Markt für Mehrwert-Nahrungsprodukte und Getränke auf Hanfextraktbasis weiter stärken. Wir entwickeln eine solide Basis mit geistigen Eigentumswerten und geschützten Produkten wie HempOmega und Hanfproteinisolat sowie Verarbeitungskapazitäten, Verpackungen und Vertriebskanälen. Wir sind der Meinung, dass diese einzigartige Kombination Naturally Splendid als Hersteller von differenzierten Produkten positioniert und wir uns dadurch von den meisten anderen Hanfproduzenten unterscheiden. Der internationale Markt für Sportnahrung und Nahrungsergänzungsmittel verzeichnet ein enormes Wachstum, der ähnliche Zuwächse erzielt wie die Lebensmittel- und Getränkebranche, die Pharmaindustrie, die Branche für Gesundheit und Körperpflege sowie die Sportindustrie. Das wachsende Gesundheitsbewusstsein ist für den Markt für Sportnahrung und Nahrungsergänzungsmittel ein wichtiger Motor. In den letzten zwei Jahrzehnten erhielt dieser Markt vor allem Impulse aus Nordamerika, dem asiatisch-pazifischen Raum und Europa - alles Regionen, in denen wir Vertriebskanäle aufgebaut haben. Wir heißen Dr. Love im Team von Naturally Splendid herzlich willkommen und freuen uns darauf, gemeinsam mit ihm viele erfolgreiche Produkte zu entwickeln.

- Im Jahr 2015 verzeichnete der nordamerikanische Sportmarkt einen Wert von rund 63,86 Milliarden US-Dollar. Diese Zahl dürfte bis zum Jahr 2018 auf 71,62 Milliarden steigen. - Der globale Markt für Sportnahrung und energiereiche Nahrungsergänzungsmittel erzielte im Jahr 2014 ein Marktvolumen von insgesamt 37,5 Milliarden Dollar. Im Jahr 2015 wird dieser Markt voraussichtlich die 40,8-Milliarden-Dollar-Marke erreichen und bis 2020 auf knapp 66,0 Milliarden Dollar anwachsen. Dies entspricht bis zum Jahr 2020 einer jährlichen Zuwachsrate (CAGR) von 10,1 %. - Der Weltmarkt für Sport- und Energy-Getränke dürfte bis 2020 auf insgesamt knapp 46,8 Milliarden Dollar ansteigen und damit im Zeitraum zwischen 2015 und 2020 eine CAGR von 10,3 % erreichen. - Das Marktsegment der energiereichen Nahrungsergänzungsmittel wird sich mit einer CAGR von 10,7 % (2015 - 2020) bis zum Jahr 2020 voraussichtlich auf 11,2 Milliarden Dollar entwickeln.

Quelle: BCC Research LLC.

Über CannaDyne Distribution Inc. Das Führungsteam von CannaDyne kann gemeinsam auf 30 Jahre Erfahrung und Erfolge in der direkten Rezeptur, in der Wissensvermittlung sowie im Verkauf und Vertrieb von natürlichen Produkten verweisen. Das Spezialgebiet von CannaDyne ist der Verkauf, das Marketing und der Vertrieb von natürlichen Gesundheitsprodukten in Premium-Qualität sowie die direkte Unterstützung von Fachkräften im Gesundheitsweisen in ganz Kanada und den Vereinigten Staaten mit Fachinformationen. CEO, Mr. Wayne M. Breen war zuvor leitender Produktformulierer und technischer Berater bei Metagenics, einem Unternehmen für medizinische Nahrungs- und Nahrungsergänzungsmittel mit einem Jahresumsatz von über 500 Millionen USD. Zu seinen Aufgaben als medizinischer Ansprechpartner für Ärzte in Kanada und den Vereinigten Staaten zählte unter anderem eine ausgedehnte Reisetätigkeit in Nordamerika zur Aufklärung der Ärzte über Produktinformationen und funktionellen Medizin. Vic Vicic, Director of Sales & Marketing bei CannaDyne, hat als Berater für funktionelle Medizin beim Branchenführer Metagenics umfangreiche Erfahrungen im Direktvertrieb von Nahrungsergänzungsmittel an medizinische Fachkräfte gesammelt. Vic ist außerdem zertifizierter Lifestyle-Experte und Heilpraktiker für funktionelle Medizin, der Menschen mit verschiedenen chronischen Erkrankungen unterstützt und dabei seine Leidenschaft als Ernährungsberater auslebt.

CannaDyne ist spezialisiert auf Fortbildungen und Produkttraining und bietet Ärzten, die den Wert von hochwertigen natürlichen Gesundheitsprodukten schätzen, klinische & fachliche Unterstützung. Durch die Strategie der direkten Zusammenarbeit mit medizinischen Fachkräften ist das Unternehmen in der Lage, die spezifischen Bedürfnisse und Trends des Marktes zu erkennen und seine einzigartige Plattform für Zusatzleistungen strategisch zu positionieren, um die Patienten bei der Optimierung ihres Gesundheitszustandes und ihrer Lebensqualität zu unterstützen und den medizinischen Fachkräften dabei zu helfen, durch strategischen Geschäftsaufbau eine florierende Praxis zu betreiben und gleichzeitig auf eine effiziente klinische Ernährung zu achten.

Über Naturally Splendid Enterprises Ltd.

Naturally Splendid ist ein auf Biotechnologie und Konsumprodukte spezialisiertes Unternehmen, das eine vollkommen neue Generation von bioaktiven, nährstoffreichen Nahrungsmitteln auf pflanzlicher Basis und damit in Zusammenhang stehenden Produkten entwickelt, produziert, kommerzialisiert und lizenziert. Naturally Splendid ist darum bemüht, sein Portfolio an (erteilten und angemeldeten) Patenten sowie geistigen Eigentumsrechten, welche auf die kommerziellen Anwendungen von Industriehanf und nicht psychoaktive Cannabinoid-Wirkstoffverbindungen in einem breiten Anwendungsspektrum fokussiert sind, stetig zu erweitern.

Naturally Splendid verfügt derzeit über vier innovative Geschäftsbereiche:

(1) BIOTECHNOLOGIE - mit Schwerpunkt auf drei großen Plattformen:

(1) Patentrechtlich geschützte HempOmega-Verkapselung

(2) Extraktion und Formulierung mit Cannabidiol (CBD)

(3) Hanf und pflanzliche Proteine

- POS-BPC-Anlage: Die 12.000 Quadratfuß große Produktionsanlage wurde von POS BPC Manufacturing Inc. - einem Unternehmen, das zu 51 % NSE und zu 49 % POS Holdings gehört - angemietet und wird auch von diesem betrieben. Die Anlage ermöglicht individuelle Verarbeitungslösungen für funktionelle Lebensmittel und natürliche Gesundheitsprodukte im kommerziellen Maßstab.

(2) KONSUMPRODUKTE -

- NATERA - Einzelhandelsmarke für Hanf- und Superfood-Produkte, die in ganz Nordamerika, Asien und Europa vertrieben werden. - Prosnack Natural Foods Inc. (Elevate Me) - Lifestyle-Marke für gesunde Nahrungsergänzungsprodukte, die derzeit in ganz Nordamerika vertrieben werden. - Chi Hemp Industries Incorporated (CHII) - Plattform für den E-Handel von natürlichen und biologischen Hanfprodukten. - PawsitiveFX - Produktlinie zur lokalen Anwendung in der Tierpflege. - NATERACBD - Cannabinoid-haltige Nutrazeutika und Kosmetikprodukte auf Hanfbasis, die in Asien im Einzelhandel vertrieben werden. - NATERASkincare - Marke für Kosmetikprodukte auf Hanfbasis, die im Einzelhandel erhältlich sind.

(3) NATERA-Wirkstoffe - aktive Wirkstoffe wie z.B. HempOmega.

(4) Verpackung/Verarbeitung für Vertragspartner - Verpackung für Hausmarken (NATERA und CHII) und Drittunternehmen.

Nähere Information erhalten Sie über E-Mail (info@naturallysplendid.com) oder über das Anlegerservice (Tel. 604-673-9573).

Für das Board of Directors: Dave Eto CEO, Director

Kontaktdaten

Naturally Splendid Enterprises Ltd. (NSP - TSX Venture; NSPDF - OTCQB; 50N Frankfurt)

#108-19100 Airport Way Pitt Meadows, BC, V3Y 0E2 Büro: (604) 465-0548 Fax: (604) 465-1128 E-Mail: info@naturallysplendid.com Webseite: www.naturallysplendid.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die Informationen in dieser Pressemitteilung enthalten zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den Annahmen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung basieren. Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Schätzungen, Ansichten, Absichten und Erwartungen des Managements wider. Sie stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar. Naturally Splendid weist darauf hin, dass sämtliche zukunftsgerichteten Aussagen grundsätzlich ungewiss sind und die tatsächlichen Leistungen von einer Reihe bedeutsamer Faktoren beeinflusst werden, auf die Naturally Splendid größtenteils keinen Einfluss hat. Dazu zählt auch, ob Naturally Splendid in der Lage sein wird, die Übernahme von Prosnack bzw. die geplanten Privatplatzierungen zur Gänze oder zum Teil abzuschließen; ob Naturally Splendid in der Lage sein wird, mit großen Lebensmittel- und Getränkeunternehmen zu konkurrieren; ob der Verkauf potenzieller Produkte Gewinne abwerfen wird; ob sich der Verkauf von geschälten Hanfsamen so weiterentwickelt wie bisher oder ansteigt; ob das Unternehmen in der Lage sein wird, alle Großaufträge für Hanfsamen zu bedienen; sowie das Risiko, dass nicht für alle potenziellen Anwendungen die erforderlichen behördlichen oder gesetzlichen Genehmigungen erteilt werden. Demnach können die tatsächlichen und zukünftigen Ereignisse, Bedingungen und Ergebnisse erheblich von den Schätzungen, Ansichten, Absichten und Erwartungen, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, abweichen. Naturally Splendid ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu berichtigen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben.

DIE TSX VENTURE EXCHANGE UND DEREN REGULIERUNGSORGANE (IN DEN STATUTEN DER TSX VENTURE EXCHANGE ALS REGULATION SERVICES PROVIDER BEZEICHNET) ÜBERNEHMEN KEINERLEI VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER GENAUIGKEIT DIESER MELDUNG.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=41742 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=41742&tr=1

