Die Nichtbeförderung eines Israelis durch die Fluggesellschaft Kuwait Airways schlug hohe Wellen. Konkrete Maßnahmen traf die Bundesregierung aber nicht. Nun sucht Verkehrsminister Schmidt das Gespräch mit dem Emirat.

In den Streit um die Nichtbeförderung eines Israelis durch die Fluggesellschaft Kuwait Airways kommt Bewegung. Der geschäftsführende Bundesverkehrsminister, Christian Schmidt (CSU), wandte sich nun an die kuwaitische Ministerin für Arbeit, Wirtschaft und Soziales, Hind Al-Sabeeh.

In einem Brief, aus dem die "Bild"-Zeitung zitiert, drückte Schmidt sein "Befremden" über die Praxis der staatlichen Airline aus, israelischen Staatsbürgern allein aufgrund ihrer Nationalität die Beförderung zu verweigern. Es sei "grundsätzlich inakzeptabel, Bürger wegen ihrer Nationalität von der Nutzung von Verkehrsmitteln auszuschließen", so der Minister. Es beunruhige ihn "zutiefst, wenn ein Bürger den Eindruck gewinnt, er würde hier in Deutschland in seinen Rechten diskriminiert".

Als nächsten Schritt kündigte der CSU-Politiker an, Konsultationen ins Auge zu fassen, ohne sie konkret einzufordern. Jetzt warte man erst einmal auf die Antwort aus Kuwait, hieß es laut "Bild" aus dem Ministerium.

Hintergrund ist, dass das Landgericht Frankfurt kürzlich die Klage eines Israelis abgewiesen, der von der Airline verlangt hatte, befördert und wegen Diskriminierung entschädigt zu werden. Der Kläger hatte einen Flug von Frankfurt nach Bangkok mit Zwischenlandung in Kuwait gebucht. Als ...

Den vollständigen Artikel lesen ...