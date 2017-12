Das japanische Unternehmen Terrada Music Score Co., Ltd. hat mitgeteilt, dass es beginnend mit dem 4. Dezember 2017 das weltweit erste, die Musikwelt revolutionierende Dual Screen E-paper-Notenanzeigegerät (Markenname. GVIDO; bezeichnet als "digitales Notenanzeigegerät"; englisch: "Digital Music Score Device") zusammen mit Originalzubehör und den GVIDO Services, welche die Verwaltung digitaler Noten und Partituren erlauben, auf dem europäischen Markt zum Verkauf anbieten wird. Der Verkauf auf dem europäischen Markt wurde in fünf Ländern gestartet: Vereinigtes Königreich, Frankreich, Deutschland, Italien und Spanien.

Das digitale Notenanzeigegerät verwendet E-Papier, das Licht nur in einem sehr geringen Maße reflektiert und eine gute Anzeigequalität bietet. Die Oberfläche kann beschrieben werden, und das Gerät ist sowohl leicht als auch dünn und ermöglicht es, auch große Mengen an Noten bzw. Partituren überallhin mitzunehmen. Der gleichzeitig angebotene GVIDO Service verfügt über zwei Funktionen. Zum einen bietet er eine persönliche Bibliothek und zum anderem ist er ein Online-Store für digitale Noten bzw. Partituren. Damit können Anwender nicht nur ihre digitalen Notenbestände verwalten sondern auch Notierungen mit anderen registrierten Mitgliedern teilen. Für weitere Einzelheiten lesen Sie bitte die Informationen unten.

GVIDO erhielt seinen Namen zu Ehren von Guido d'Arezzo, der Anfang des 11 Jh. die Grundlagen des Notensystems entwickelte.

[Verkaufsinformationen]

Verkaufsstart: 4. Dezember 2017

Endkundenpreis: 1.500 ?/ 1.700 (zzgl. MwSt.)

Vertriebsweg: Über die dafür vorgesehene Website: https://de.gvidoscore.com/

[GVIDO Service]

Der GVIDO Service startet zeitgleich mit dem Verkauf des digitalen Notenanzeigegeräts GVIDO. Der GVIDO Store besteht aus dem Bereich "My Library" (Meine Bibliothek) und dem eigentlichen "GVIDO Store". In "My Library" kann man digitale Notenbestände verwalten, zudem ist die Speicherung einer Vielzahl an Daten möglich, einschließlich von Notierungen, die sich mit anderen registrierten Nutzern teilen lassen. Der GVIDO Store bietet neben dem digitalen Notenanzeigegerät und dessen Zubehör auch digitale Noten und Partituren verschiedener Verlage, die für das digitale Notenanzeigegerät optimiert wurden. *

* Der Termin für den Verkaufsstart der digitalen Noten und Partituren sowie die Einführung der gemeinsam genutzten Funktionalitäten kann je nach Region variieren. Einige dieser Dienste sind kostenpflichtig.

[ GVIDO-Originalzubehör]

Fußschalter

Ein Fußschalter wurde für das Umblättern der Partiturseiten entwickelt. Er kann sowohl über Kabel als auch kabellos angeschlossen werden. Der Anschluss über Kabel bietet einen besonders störungsfreien Betrieb. Mit dem aus drei Schaltern bestehenden Pedal lassen sich nicht nur Seiten umblättern, sondern auch Spiellisten aufrufen und weitere Funktionen ausführen. Zudem können mithilfe einer PC-App Einstellungen, Zeitpläne und weitere Funktionen geändert werden. Um die Funktionen des Fußschalters zu optimieren, werden demnächst Software-Updates verfügbar sein.

Hülle aus echtem Leder

Die Hülle aus echtem Leder dient nicht nur zum Schutz des digitalen Notenanzeigegeräts sondern schont auch die Oberflächen von Klavieren und weiteren Musikinstrumenten. Sie ist in drei Farben erhältlich (marineblau, rot, hellbraun) und aus hochwertigem Leder europäischer Herkunft, das aus sorgfältig ausgewählten Rinderhäuten gewonnen wurde, gefertigt. Die Hülle kann durch das Einstecken des Eingabestifts in die Stifthalterung geschlossen werden. Sie wurde von SOMÈS SADDLE, Japan, entworfen und auch gefertigt.

Eingabestift

Ein Eingabestift erleichtert das Schreiben und Radieren auf dem digitalen Notenanzeigegerät. Er wurde mit einer neuen Radierfunktion an der der Stiftspitze gegenüberliegenden Seite entwickelt und ermöglicht das Radieren selbst mit einem sanften Wischen. Der Eingabestift wird zusammen mit dem digitalen Notenanzeigegerät geliefert und kann zudem extra erworben werden, wenn Anwender einen zusätzlichen Stift kaufen möchten.

Der Vertrieb in der Region Europa erfolgt über die TRANSCOSMOS UK.

[Über Terrada Music Score] Name des Unternehmens: Terrada Music Score Co., Ltd. Geschäftstätigkeit: Geschäfte mit digitalen Noten bzw. Partituren allgemein Beauftragter: Fujio Noguchi, President and CEO Hauptsitz: N Building 5F, 2-2-33 Higashi Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 140-0002, Japan

[Über TRANSCOSMOS UK] Name des Unternehmens: TRANSCOSMOS (UK) LIMITED Art der Geschäftstätigkeit: Bereitstellung von E-Commerce-Leistungen aus einer Hand Förderung von Kapital- und Geschäftspartnerschaften mit Unternehmen im Bereich E-Commerce und Business Process Outsourcing (BPO) Beauftragter: Yuichiro Kubo, Managing Director Standort: London

