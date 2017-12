Im Herbst 2016 konnte Aurelius (WKN:A0JK2A) eine gigantische Übernahme vermelden. Mit Office Depot Europe wurde am Umsatz gemessen die bisher größte Übernahme getätigt.



Nun gibt es erste operative Erfolge zu vermelden. Wer denkt, dass Aurelius seine Beteiligungen nur ausschlachtet, der wird ? wieder einmal ? eines Besseren belehrt.

Die Beteiligung ist ein Schwergewicht

Office Depot Europe könnte in Anbetracht seiner Größe problemlos auch als eigenes Unternehmen an der Börse notiert sein. Als die Übernahme im Januar abgeschlossen wurde, hat Aurelius in einer Pressemeldung geschrieben, dass Office Depot Europe einen Jahresumsatz in Höhe von circa 2 Mrd. Euro erzielt und 6.000 Mitarbeiter ...

