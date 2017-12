Das Internet der Dinge verbindet Geräte miteinander, die bislang isoliert voneinander funktionierten. So tauschen diese als intelligente Systeme Daten aus oder kombinieren sie, treffen als vernetzte Kommunikationsnetzwerke eigenständig intelligente Entscheidungen, agieren und kommunizieren in Echtzeit mit anderen Systemen und auch Menschen. Doch hierfür sind sie auf Daten angewiesen. Diese werden von Sensoren in Echtzeit geliefert - den Sinnesorganen des IoT. Dafür müssen sie zuverlässig mit Strom versorgt werden. Abhängig von der jeweiligen Applikation stehen hierfür verschiedene Optionen zur Verfügung: Batteriebetrieb, Energy Harvesting oder direkt ans Netz angeschlossen ...

