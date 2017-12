Es ist amtlich: Am 5. Januar 2018 und damit bereits in vier Wochen soll die außerordentliche Hauptversammlung bei Neothetics (WKN: A12FSG) den angekündigten Merger mit der privaten Biotechschmiede Evofem beschließen. Nach Transaktionsabschluss will der Investmentgigant Invesco 20 Millionen USD in das kombinierte Unternehmen stecken und dabei 2,07 USD je Aktie investieren. Das Geld liegt scheinbar wieder einmal auf der Straße.

Bereits bei unserem letztem "Merger-Play" Inotek Pharmaceuticals hatten wir die Möglichkeit erkannt, "Geld im Schlaf" zu verdienen. Es folgte eine +200%-Rallye der Aktie. Auch mit unseren anderen Merger-Tipps wie Madrigal Pharmaceutcials (+1000%), Albireo Pharma (+300%), CombiMatrix (+200%) oder KalVista Pharmaceuticals (+100%) lagen wir goldrichtig. Bei Neothetics sind die Voraussetzungen für eine Kursrakete nun noch besser.

Stichtag 5. Januar

Nachbörslich veröffentlichte Neothetics gestern die vorläufige Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung, die am 5. Januar um 8 Uhr lokaler Zeit im kalifornischen San Diego abgehalten werden soll. ...

