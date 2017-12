FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS BT GROUP PRICE TARGET TO 350 (420) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS TALK TALK PRICE TARGET TO 170 (200) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES LADBROKES PRICE TARGET TO 191 (165) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES VODAFONE TO 'OVERWEIGHT' (EQUAL WEIGHT) - PRICE TARGET 280 (230) PENCE - BERENBERG RAISES GVC HOLDING PRICE TARGET TO 1150 (960) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES GVC HOLDING TO 'BUY' AND PRICE TARGET TO 1090 PENCE - CITIGROUP RAISES LADBROKES PRICE TARGET TO 200 (165) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK CUTS DEBENHAMS PRICE TARGET TO 4200 (4500) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK CUTS INCHCAPE PRICE TARGET TO 910 (925) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES DUNELM GROUP PRICE TARGET TO 685 (640) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES HALFORDS GROUP PRICE TARGET TO 340 (295) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES NEXT PLC PRICE TARGET TO 4500 (4400) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES WH SMITH PRICE TARGET TO 2025 (1950) PENCE - 'HOLD' - FTSE INDICATED +0.13% TO 7330 (CLOSE: 7320.75) POINTS BY IG - GOLDMAN RAISES FRESNILLO PLC TO 'NEUTRAL' ('SELL') - TARGET 1150 (1075) PENCE - GOLDMAN RAISES HAMMERSON TO 'BUY' ('NEUTRAL') - TARGET 625 (600) PENCE - HSBC RAISES LADBROKES PRICE TARGET TO 200 (130) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS CENTRICA PRICE TARGET TO 155 (190) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS JAMES FISHER PRICE TARGET TO 1670 (1690) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN CUTS HALMA TO 'UNDERWEIGHT' ('NEUTRAL') - TARGET 1060 PENCE - JPMORGAN RAISES BP PRICE TARGET TO 550 (540) PENCE - 'OVERWEIGHT' - LIBERUM RAISES VICTREX PRICE TARGET TO 2770 (2440) PENCE - 'BUY' - MS CUTS ASOS TO 'UNDERWEIGHT' ('EQUAL-WEIGHT') - TARGET 5000 (5170) PENCE



