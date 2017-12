Beck und van der Horst gehören damit organisatorisch zum Bereich Supply "Chain Operations & Information Services" der BASF und unterstehen Dr. Christoph Wegner, der diesen leitet.

Stefan Beck hat einen Diplomabschluss in Informatik und Softwareentwicklung der Technischen Universität Berlin. Bevor er 2003 in die BASF eintrat, arbeitete er in verschiedenen Rollen der IT-Beratung. Nach mehreren Stationen bei BASF ...

