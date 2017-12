München (ots) - Alexander Fehling ist einer der besten deutschen Charakter-Schauspieler und ein echter Hollywood-Liebling. Dreht nämlich Hollywood in Berlin, wird er mit Vorliebe engagiert - etwa für den Kinoknaller "Inglorious Basterds" und die fünfte Staffel der US-Serie "Homeland". In COSMOPOLIAN (EVT 07.12.) spricht das Ausnahme-Talent über seine Kindheit, seinen Beruf und seinen impulsiven Charakter.



Alexander Fehling wuchs in einem Plattenbau in Berlin-Marzahn auf. Als Kind war er ein chaotisches Kerlchen und brach sich ständig etwas beim Spielen: "Mit Vorliebe das Schlüsselbein. Ich war eben ein Herumtreiber, ein Schlüsselkind, da meine Mutter immer lange gearbeitet hat. Fernsehen war fast nie erlaubt, also war ich ständig draußen unterwegs, habe jeden Tag Fußball gespielt."



Damals zog er häufig innerhalb von Berlin um - und war so immer der Neue an der Schule. Das machte ihn zum Einzelkämpfer und stillen Beobachter, der er heute teilweise noch immer ist: "Ich schaue mir manches erst mal in Ruhe an, bevor ich den ersten Schritt mache. Und brauche auch immer ein bisschen Zeit, um jemanden kennenzulernen, mich auf jemanden einzulassen", verrät der Schauspieler.



Sein Kollege August Diehl hat einmal erwähnt, dass er an Fehling besonders seine "grundsätzliche Wut" mögen würde. Der Berliner selbst gibt zu, dass das Gefühl der Wut auf jeden Fall ein Teil von ihm ist: "Früher war ich sehr oft wütend, extrem impulsiv. Wenn mir Leute auf die Nerven gegangen sind, habe ich ihnen meine Meinung vor den Latz geknallt, bin aufgestanden und gegangen." Im Gegensatz zu seinem Kollegen schätzt er diese spezielle Charaktereigenschaft jedoch weniger positiv ein: "Meist ist Wut destruktiv. Vor allem, wenn sie mit dem Älterwerden gleich bleibt. Ich kenne meine Wut mittlerweile besser, dadurch beherrscht sie mich weniger. Und ich habe gelernt, dass Vertrauen auch eine Kraft ist. Möglicherweise die viel größere." Er vertraut zum Beispiel darauf, dass sich alles im Leben fügt: "Ich glaube total daran, dass alles, was ich im Leben suche - Begegnungen, Rollen - mich findet. Und wenn nicht, dann ist das halt so! Dann hat das einen Grund."



