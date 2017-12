München (ots) -



Kein Hollywood-Star tanzt mit so viel Style und Sunshine durchs Leben wie die Kalifornierin Kate Hudson. Was die zweifache Mama und Businessfrau an- und umtreibt, hat sie im Interview mit COSMOPOLIAN (EVT 07.12) verraten.



Viele sehen in Kate Hudson nur die hübsche blonde Schauspielerin mit den blauen Augen. Im Gespräch mit COSMOPOLITAN verrät die 38-Jährige: "Ich bin von Natur aus brünett und habe grüne Augen." Was außerdem viele überrascht: "Dass ich ein echter Profi im Tarotkartenlegen bin."



Eine Sache, die der Schauspielerin richtig Angst macht, sind die Hobbys ihrer Kinder: "Dirt-Biken (ein Mix aus Mountainbiken und BMX fahren), Skateboarden und Surfen. Muss ich mehr sagen?" Um mal runterzukommen schwingt sich Kate Hudson auch mal selbst mit ihren Kids aufs Dirt-Bike, meditiert oder nimmt Schaumbäder.



Wenn ihr stressiger Schauspiel-Alltag ein wenig Me-Time zulässt, schaltet sie mit besonderen Ritualen ab: "Kreuzworträtsel, Klavierspielen, Tagebuchschreiben, Saunieren und Transzendentale Meditation." In Verbindung mit ihrem Körper zu sein, ist für Kate Hudson elementarer Bestandteil eines gesunden Lebens: "Und hinzuhören, was er braucht - ob Meditation, Schlaf oder Action."



Wenn ihr Körper ihr zu letzterem rät, powert sich der Star am liebsten beim Workout aus. Was Kate Hudson dabei hilft, motiviert zu bleiben und regelmäßig Sport zu treiben: "Zu wissen, dass ich mich danach gut fühle! Außerdem die Erkenntnis, dass ich dadurch lange fit und gesund bleibe. Und mein eigenes Workoutwear-Label Fabletics." Neben Sport sorgt auch eine gesunde Ernährung für den Traum-Body der 38-Jährigen. Ihre persönliche Ernährungsphilosophie: "Ich versuche, so gut es geht, auf Nahrungsmittel zu verzichten, die Entzündungen im Körper fördern."



Der vollständige Beitrag erscheint in der neuen COSMOPOLITAN (EVT 7. Dezember). Auszüge sind bei Nennung der Quelle "COSMOPOLITAN" zur Veröffentlichung frei.



