Zürich - Die Digitalisierung verändert auch das Vermögensverwaltungsgeschäft, dank modernen Technologien entstehen aktuell komplett neue Geschäftsmodelle. Im Gegensatz zur internationalen Konkurrenz haben Schweizer Vermögensverwalter diese Entwicklung jedoch noch nicht erkannt und tun sich schwer mit dem Wandel: Jeder sechste Vermögensverwalter in der Schweiz (17 Prozent) hat bislang noch keine Schritte in Richtung IT-Strategie für die digitale Transformation unternommen.

Während rund 50 Prozent dabei sind, eine Strategie für den technologischen Wandel zu entwickeln, haben nur knapp ein Drittel der Vermögensverwalter eine Digitalstrategie bereits im Einsatz. Diese Ergebnisse einer Studie des Beratungsunternehmens EY sollten die betroffenen Firmen aufhorchen lassen.

Ähnliches zeigt sich bei der Anwendung von Robo-Advice in der Vermögensberatung. Gemäss der globalen EY Studie sind weltweit über 70 Prozent der sehr vermögenden Kunden (High Net Worth Clients) bereit, Robo-Advice für die Verwaltung ihrer Vermögen zu nutzen. Entsprechend drängen viele neue Robo-Advice-Anbieter auf den Markt und verdoppeln ihre verwalteten Vermögen alle paar Monate. Konträr dazu steht die Entwicklung in der Schweiz: Bislang nutzen oder planen lediglich 17 Prozent der Schweizer Vermögensverwalter den Einsatz von Robotic Process Automation (RPA) und künstlicher Intelligenz zur Automatisierung ihrer Prozesse. Robert Rümmler, Spezialist für Vermögensverwaltungstechnologie bei EY in Zürich, sieht den Grund bei der Priorisierung: «Schweizer Vermögensverwalter sind nach wie vor mit der Umsetzung von sich ändernden Regulierungsanforderungen beschäftigt und kümmern sich zu wenig um zukünftige digitale Geschäftsmodelle.»

Andere Zentren setzten stärker auf digitale Technologien

Die Schweiz galt in der Vergangenheit unbestritten als eines der führenden Vermögensverwaltungszentren. Mittlerweile haben ihr jedoch andere Zentren den Rang abgelaufen, weil sie ihre Dienstleistungsmodelle digitalisieren und eine höhere Innovationskraft an den Tag legen. Das ist schade, denn der Wandel wird vom Markt international erwartet. Der Grossteil der weltweit - von APAC (Asien-Pazifik) über EMEA (Europa, Mittlerer Osten, und Afrika) bis Nord- und Lateinamerika - befragten Vermögensverwalter (63 Prozent) erwartet von IT-Innovationen im Zuge des angestrebten Ertragswachstums eine transformative Wirkung auf die Geschäftsstrategien. In der Schweiz haben die Vermögensverwalter diesen Trend jedoch noch nicht erkannt; nur 33 Prozent der Befragten teilen die Prognose.

«Die Schweizer Akteure riskieren, bei der Innovation und Digitalkompetenz ins Hintertreffen zu geraten, während aufstrebende Märkte wie Asien-Pazifik Innovationen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...