Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Telefonica Deutschland von 4,50 auf 4,10 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Momentan biete es sich durchaus an, bei dem O2-Mutterkonzern einzusteigen, schrieb Analyst Maurice Patrick in einer am Freitag vorliegenden Studie. Im Rahmen des Capital Market Days, den das Unternehmen im ersten Quartal 2018 abhalten will, erwartet er neue Informationen zur Strategie rund um das Thema digitale Transformation./kro/das Datum der Analyse: 08.12.2017

ISIN: DE000A1J5RX9