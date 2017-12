Von Christian Grimm

BERLIN (Dow Jones)--Die SPD hat den Bundestagsabgeordneten Lars Klingbeil zu ihrem neuen Generalsekretär gewählt. Auf dem Parteitag in Berlin erhielt der 39-jährige Niedersachse 70,6 Prozent der Stimmen.

In seiner Bewerbungsrede kündigte Klingbeil an, die Partei in das digitale Zeitalter zu führen. "Wir brauchen digitale Beteiligungsmöglichkeiten", sagte er. Auch Eltern mit kleinen Kindern und Vielbeschäftigte sollen sich engagieren können, auch wenn sie keine Zeit haben, zu den Sitzungen des Ortsvereins zu gehen. Derzeit gebe es noch keine Möglichkeit, sich digital per Smartphone oder Computer in die Parteiarbeit einzubringen, beklagte der Netzpolitiker.

Er kündigte gleichzeitig an, die SPD wieder zum Ort der großen Diskussionen über die Zukunft machen zu wollen und nannte als Beispiel die Herausforderungen durch die Digitalisierung aller Lebensbereiche. "Wir können niemandem versprechen, dass es bleibt, wie es ist. Die SPD wird der Partner sein, wenn es darum geht, den Wandel zu begleiten", sagte Klingbeil.

Er folgt auf den scheidenden Generalsekretär Hubertus Heil, der der Personalrochade nach der Niederlage bei der Bundestagswahl zum Opfer gefallen war und in die Fraktion zurückgekehrt ist.

December 08, 2017

