Hamburg (ots) - Seit über zehn Jahren ermittelt Christian Berkel als Bruno Schumann in "Der Kriminalist" und seit fast 20 Jahren sind er und Andrea Sawatzki ein Paar. In MYWAY (EVT 06.12.) spricht der 60-Jährige über Liebe und Intuition.



Christian Berkel und seine Frau verbindet mit fast 20 Jahren eine Rekordbeziehung im deutschen Showbiz. "Ich bin jemand, der nicht so wahnsinnig schnell intensive Beziehungen eingeht, sondern seine Zeit braucht", erzählt der Schauspieler. Diese Beständigkeit ist ein Charakterzug, den er und Andrea Sawatzki teilen. Solche Ähnlichkeiten in wesentlichen Dingen sind für den 60-Jährigen essentiell in einer Ehe. "Andererseits sind auch Unterschiede was Wichtiges. Sonst lebt man irgendwann wie Bruder und Schwester", erklärt Christian Berkel. "Man braucht den Gegensatz. Etwas, wo der andere anders fühlt, anders denkt - das belebt."



Der 60-Jährige vertraut in seinen Entscheidungen auf die Intuition. "Am besten sind die Menschen dran, die darauf vertrauen", erklärt der Schauspieler. Besonders in wichtigen Momenten hilft ihm die Intuition, die richtige Entscheidung zu treffen:"Eine chinesische Weisheit sagt, dass man vor einer wichtigen Lebensentscheidung nur siebenmal durchatmen soll. Da ist was dran! Man kann natürlich jede Situation stundenlang analysieren und viele Argumente für oder gegen etwas finden. Oder man verlässt sich lieber gleich auf sein Gefühl."



Hinweis für Redaktionen:



Das vollständige Interview erscheint in der neuen MYWAY-Ausgabe 01/2018 (ab 06. Dezember 2017 im Handel). Auszüge sind bei Nennung der Quelle "MYWAY" zur Veröffentlichung frei.



