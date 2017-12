Unterföhring (ots) -



Gleich drei der TVOG-Halbfinalisten kommen in diesem Jahr aus Bayern. Janina Beyerlein (17) aus München, Dzenan Buldic (23) aus Kempten und Benedikt Köstler (17) aus Burgthann stehen neben neun weiteren Talenten im Halbfinale von "The Voice of Germany" am 10. Dezember, 20:15 Uhr in SAT.1. Janina: "'The Voice of Germany' ist eine Riesenchance zu beweisen, was ich kann und liebe! Für mich ist es der Weg, andere mit meiner Art und mit meiner Musik zu inspirieren." Dzenan: "Ich werde ins Finale einziehen, weil ich glaube, dass ich eine sehr große Steigerung zu den ersten Auftritten bewiesen habe." Benedikt: "TVOG ist für mich eine sehr spannende und neue Erfahrung! Nicht jeder erlebt so etwas in so jungen Jahren. Und mein Coach Mark ist super spontan und immer gut drauf. Er schafft es immer ein Lächeln in dein Gesicht zu zaubern."



Im Halbfinale treten Mark Forster, Yvonne Catterfeld, Samu Haber und den "Fanta 2" Smudo und Michi Beck mit jeweils drei Talenten an. Nur ein Talent aus jedem Team kann sich ins Finale singen. Die Zuschauer entscheiden per Telefon- und SMS-Voting, wer ins TVOG-Finale am 17. Dezember einzieht. Und sie verleiht dem Halbfinale die extra Portion Farbe: Die US-Sängerin P!NK performt ihre aktuelle Hitsingle "What About Us".



Die TVOG-Halbfinalisten und ihre Songs:



TeamMark



Filiz Arslan, 20 Jahre aus Ensdorf (Saarland) In den Blind Auditions performt Filiz "Doppelleben" von Elif und schafft es mit ihrer gefühlvollen Stimme Coach Mark Forster von sich zu überzeugen. Bei den Battles zeigt die Powerfrau einmal mehr, was in ihr steckt, und setzt sich im Dreier-Battle gegen doppelte männliche Konkurrenz durch. Mit dem Song "20.000 Meilen" von Xavier Naidoo ergattert die Deutsch-Türkin in den Sing Offs einen der begehrten "Hot Seats" und zieht ins Halbfinale ein. Halbfinalsong: Amanda - Ich kann nicht schlafen



Benedikt Köstler, 17 Jahre aus Burgthann bei Nürnberg Der 1,92 Meter große Benedikt wird bereits in den Blind Auditions von allen vier Coaches gebuzzert. In den Battles sorgt Benedikt mit seiner ungewöhnlich tiefen Stimme mit "Hallelujah" von Leonard Cohen für weitere Gänsehaut-Momente und zieht in die Sing Offs ein. Dort sichert sich der Hobby-Torwart mit "House Of The Rising Sun" von The Animals einen Platz im Halbfinale. Halbfinalsong: Ben E. Kind - Stand By Me



Michael Russ, 24 Jahre aus Tillmitsch, Österreich Michael schafft es, seine softe Stimme perfekt einzusetzen und das Publikum und die Coaches zu begeistern. Nach seinem Vierer-Buzzer in den Blind Auditions mit dem Song "Perfect" von Ed Sheeran geht die TVOG-Reise für den Studenten weiter. Auch in den Battles verhilft ihm ein Ed Sheeran-Song zum Sieg: Mit "Galway Girl" sichert er sich seinen Platz in den Sing Offs. Hier wagt er sich an den Michael Jackson-Klassiker "The Way You Make Me Feel" und wird mit einem Platz im Halbfinale belohnt. Halbfinalsong: Alicia Keys - If I Ain't Got You



TeamSamu



Lara Samira Will, 17 Jahre aus Berlin Sie ist das Mädchen mit der Ukulele und der bezaubernden Stimme. Mit ihrem Song "Let It Be" von den Beatles sorgt die Schülerin bei den Coaches bereits in den Blind Auditions für Tränen. In den Battles stellt sie ihr musikalisches Können einmal mehr unter Beweis und überzeugt mit dem Song "Everybody Hurts" von R.E.M.. In den Sing Offs performt die Berlinerin den Song "Over The Rainbow" von Israel Kamakawiwo'ole. Halbfinalsong: Ed Sheeran - I See Fire



Natia Todua, 21 Jahre aus Bruchsal Das ehemalige Au-Pair-Mädchen aus Georgien überzeugt mit ihrer extravaganten Stimme alle Coaches in den Blind Auditions mit dem Song "I Put A Spell On You" von Nina Simone. In den Battles zeigt Natia mit dem Song "Blurred Lines" von Robin Thicke, was sie alles aus ihrer Stimme herausholen kann. Mit "Feeling Good" von Nina Simone zieht sie ins Halbfinale ein. Halbfinalsong: Queen - Somebody To Love



Janina Beyerlein, 17 Jahre aus München Janina sichert sich ihren Platz in den Battles nach einem Vierer-Buzzer in den Blind Auditions und dem Song "Starving" von Hailee Steinfeld & Grey feat. Zedd. In den Battles liefert die Schülerin mit "Where The Wild Roses Grow" von Kylie Minogue & Nick Cave einen bewegenden Auftritt und startet weiter in die Sing Offs durch. Mit "What About Us" von P!NK stellt sie einmal mehr ihr Gesangstalent unter Beweis. Halbfinalsong: Dua Lipa - New Rules







TeamFantas



Meike Hammerschmidt, 27 Jahre aus Salzgitter Mit "Just A Girl" von No Doubt kann die Sozialpädagogin mit der Powerstimme alle Coaches in den Blind Auditions von sich überzeugen. Gemeinsam mit TeamFanta wird sie durch jeden Auftritt stärker und kann das Rock-Battle mit "Smooth Criminal" von Alien Ant Farm für sich entscheiden. Zusammen mit Gastcoach Beth Ditto arbeitet sie für ihren Auftritt an der Performance des Songs "Standing In The Way Of Control" von Gossip. Halbfinalsong: Foo Fighters - The Pretender



Anna Heimrath, 20 Jahre aus Graz, Österreich Annas TVOG-Reise beginnt mit dem Song "It Ain't Me" von KYGO & Selena Gomez. Die Fantas können die ehemalige Waldorfschülerin für ihr Team gewinnen und entscheiden sich nach einem Dreier-Battle erneut für sie. Für die Sing Offs wählt Anna den Song "Fix You" von Coldplay und gibt damit sowohl der Zerbrechlichkeit, als auch der Stärke in ihrer Stimme Raum zur Entfaltung. Halbfinalsong: Birdy - People Help The People



Dzenan Buldic, 23 Jahre aus Kempten In den Blind Auditions buzzern alle Coaches für Dzenan, nachdem er mit "Classic" von MKTO einen ganz besonderen Auftritt abliefert. Er entscheidet sich für die Fantas als Coaches und zieht mit ihnen in die Battles ein. Dort zeigt der junge Vater seine facettenreiche Stimme mit "Crazy In Love" von Beyoncé & JAY-Z und sichert sich einen Platz in den Sing Offs, wo er "So Wie Du Bist" von MoTrip & Lary singt. Halbfinalsong: XAVAS - Schau nicht mehr zurück



TeamYvonne



Gregor Hägele, 17 Jahre aus Stuttgart Mit "When You Love Someone" von James TW beginnt Gregors TVOG-Reise in den Blind Auditions in TeamYvonne. In einem sehr gefühlvollen und emotionalen Battle kann sich der Schüler mit dem Song "Dancing On My Own" von Calcum Scott mit einem starken Auftritt gegen die doppelte Konkurrenz durchsetzen. In den Sing Offs performt er ebenso erfolgreich "The A Team" von Ed Sheeran und rührt Yvonne damit zu Tränen. Halbfinalsong: Ella Eyre - We Don't Have To Take Our Clothes Off



BB Thomaz, 33 Jahre aus Düsseldorf Bereits in den Blind Auditions fällt BB Thomaz sofort auf - sowohl durch ihre extrovertierte Art, als auch ihre unglaubliche Stimme. Mit "Bang Bang" von Jessie J, Ariana Grande & Nicki Minaj schafft sie es, alle Coaches von sich zu überzeugen. Mit "Mama Knows Best" von Jessie J liefert die Powerfrau auch in den Battles eine der besten Performances aus Yvonnes Sicht. Mit "Listen" von Beyoné zieht die Zumba-Trainerin ins Halbfinale ein. Halbfinalsong: The Police - Every Breath You Take



Melvin Vardouniotis, 16 Jahre aus Hamburg Keiner der Coaches kann es glauben: Hinter dieser kraftvollen und tiefen Stimme steckt tatsächlich ein 16-jähriges Talent! Melvin begeistert alle mit "Bridge Over Troubled Water" von Simon & Garfunkel in den Blind Auditions. In den Battles performt er "Imagine" von John Legend und verleiht dem Song, der für ihn viele wichtige Botschaften enthält, seine ganz persönliche Note. Mit dem Song "Thinking 'Bout You" von Dua Lipa sichert er sich schließlich einen Platz im Halbfinale. Halbfinalsong: Whitney Houston - The Greatest Love Of All



Das "The Voice of Germany"-Halbfinale am Sonntag, 10. Dezember, um 20:15 Uhr, live in SAT.1. Das TVOG-Finale am Sonntag, 17. Dezember, um 20:15 Uhr, live in SAT.1.



Alle Informationen zu "The Voice of Germany" finden Sie auf der Presseseite http://presse.prosieben.de/TVOG2017 oder unter www.TheVoiceofGermany.de.



Die besten Talente aus "The Voice of Germany" gehen auch dieses Jahr wieder auf Tour. Tickets und Infos zur "The Voice of Germany - live in Concert"-Tour gibt es auf www.thevoiceofgermany.de/tour.



