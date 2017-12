Die Bundestagswahl war die erste richtige digitale Wahl. Eine aktuelle Studie zeigt: Deutsche Wahlkämpfe werden schneller und teurer - und digitaler. Eine Partei beherrscht die Kampagnenführung besonders gut.

Der frisch gewählte Generalsekretär der SPD will seine Partei neu erfinden. "Ich bin davon überzeugt, dass eine Partei der Zukunft von Anfang an stärker digital denken muss", schrieb Lars Klingbeil, der heute ins Amt gewählt wurde, kürzlich in einem Gastbeitrag für Zeit Online.

Klingbeil ist einer, der es ernst meint. Vor kurzem veröffentlichte er seine Handynummer auf Twitter und bat um Nachrichten via WhatsApp, wie sich die SPD verändern solle. Knapp 700 Leute schrieben ihm. Auf Twitter folgen dem Niedersachsen etwa 20.000 Menschen. Wer den Dialog mit dem 39-Jährigen sucht, kriegt in der Regel eine Antwort.

Sollten die Verhandlungen zwischen Union und SPD zur Neuauflage einer großen Koalition scheitern, sind Neuwahlen das wahrscheinlichste Szenario. Klingbeil müsste dann als SPD-Generalsekretär in kürzester Zeit einen Bundestagswahlkampf für seine Partei organisieren. Dabei dürfte der Fachmann fürs Digitale genau darauf setzen - das Digitale. Die Parteien hätten schließlich wenig Zeit und nur knappe Wahlkampfbudgets. Ein klassischer Wahlkampf mit großflächigen und Millionen verschlingenden Plakaten verbietet sich da von selbst..

Eine neue Studie der Quadriga Hochschule in Berlin bietet Klingbeil und den Wahlkampfstrategen der anderen Parteien nun reichlich Erkenntnisse, wie der zurückliegende Wahlkampf funktionierte. Die Autoren Mario Voigt und René Seidenglanz erklären auf über 100 Seiten, wie Deutschland im Jahr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...