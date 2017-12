Gablitz - Die Experten vom "ZertifikateReport" präsentieren in ihrer aktuellen Ausgabe zwei Protect Aktienanleihen von der Raiffeisen Centrobank (RCB).Im Vergleich zu nur auf einem einzelnen Basiswert basierenden Zertifikaten würden Multi-Zertifikate, deren Renditechancen von mehreren Basiswerten abhängen würden, über deutlich höhere Renditechancen und auch Risiken verfügen. Für renditeorientierte Anleger, die sich der Risiken der "Worst of Strukturen" bewusst seien, biete die RCB derzeit zwei identisch ausgestattete Protect Aktienanleihen auf die voestalpine- und BMW-Aktie (ISIN AT0000A1Z4B4/ WKN RC0NXX), und die Erste Group- und die Bayer-Aktie (ISIN AT0000A1Z4A6/ WKN RC0NXW) zur Zeichnung an.

