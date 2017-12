Berlin (ots) - Zur Brexit-Einigung zwischen Europäischer Kommission und britischer Regierung äußert sich BDI-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang: "Die Verhandlungen müssen jetzt an Tempo zulegen"



- "Die deutsche Industrie ist erleichtert über den Durchbruch. Damit ist eines von vielen Hindernissen auf dem Weg zu einem geordneten Brexit aus dem Weg geräumt. Die heutige Einigung zeigt, dass es mit politischem Willen gelingen kann, auch in schwierigen und sensiblen Fragen Ergebnisse zu erzielen.



- Der schwierigste Teil der Verhandlungen liegt noch vor uns. Die Wirtschaft braucht schnellstmöglich Klarheit über das zukünftige Verhältnis. Die Verhandlungen müssen jetzt an Tempo zulegen. London darf sich keinen falschen Illusionen hingeben. Unsere Unternehmen müssen rasch wissen, welches Modell Downing Street sich für ein künftiges Abkommen vorstellt und wie die Übergangsphase dorthin aussehen soll."



