ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat Inditex von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 32,50 auf 35,00 Euro angehoben. Die Investitionen in die RFID-Technologie wirkten sich günstig auf die Margen des Modehändlers aus, schrieb Analyst Andrew Hughes in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte stockte neben den Gewinnschätzungen auch seine Dividendenprognosen auf./ag/gl

Datum der Analyse: 08.12.2017

ISIN ES0148396007

