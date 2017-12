Nach einem leichten Plus sieht es derzeit zur Eröffnung an der Wall Street am Freitag aus. Allerdings dürfte die endgültige Richtung des Marktes vor allem von der Bekanntgabe des US-Arbeitsmarktberichts für November eine Stunde vor Handelsstart abhängen. Ökonomen erwarten einen Aufholeffekt am US-Jobmarkt, nachdem die Wirbelstürme im Oktober und September die Statistik stark durcheinander gewirbelt hatten. Volkswirte rechnen damit, dass 195.000 zusätzliche Stellen geschaffen worden sind. Bei den Löhnen dürften sich die moderaten Steigerungen fortsetzen.

Der Future auf den S&P-500 deutet aktuell auf eine etwas festere Eröffnung am Kassamarkt hin. Neben dem US-Arbeitsmarktbericht wird zudem noch Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan für den Dezember veröffentlicht. Hier rechnet der Markt mit einem Stand von 99,9 nach zuvor 98,5.

Positiv dürfte sich der abgewendete "Government Shutdown" auswirken. Allerdings wurde das Problem nur aufgeschoben, denn der Senat stimmte lediglich für eine Verlängerung bis zum 22. Dezember. Damit hat der Kongress nun zwei Wochen Zeit, um im Haushaltsstreit einen Kompromiss mit US-Präsident Donald Trump zu finden.

Unter den Einzelwerten stehen einmal mehr Geschäftszahlen im Fokus. So fallen die Titel von American Outdoor Brands vorbörslich um 17 Prozent. Die Muttergesellschaft des Handfeuerwaffenherstellers Smith & Wesson leidet unter dessen schwachen Zahlen. Smith & Wesson verbuchte einen 90-prozentigen Absturz des Nettoergebnisses im zweiten Quartal 2017/18.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/flf

(END) Dow Jones Newswires

December 08, 2017 05:50 ET (10:50 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.