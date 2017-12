Die Börsenblogger um 12: DAX - Jetzt geht's los, Deutsche Bank & Commerzbank nutzen die Gelegenheit

Ein Mix aus guten Vorgaben aus Übersee, einem schwächeren Euro und der Nachricht, wonach Großbritannien und die EU in den Brexit-Gesprächen tatsächlich einen ersten Durchbruch erzielt hätten sorgt dafür, dass der DAX (WKN: 846900 / ISIN: DE0008469008) am Freitagmittag um mehr als 1 Prozent in die Höhe schießt. Die Jahresendrallye kann also doch noch kommen.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX +1,4% 13.231

MDAX +0,6% 26.289

TecDAX +0,9% 2.511

SDAX +0,2% 11.794

Euro Stoxx 50 +1,0% 3.608

Die Topwerte im DAX sind Deutsche Bank (WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008), Commerzbank (WKN: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001) und RWE (WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129). Während am Aktienmarkt zum Ende der Woche ausgelassene Stimmung herrscht, legte der Goldpreis zuletzt den Rückwärtsgang ein, obwohl mit der Nordkorea-Krise und anderen Unsicherheiten die Nachfrage nach dem Sicherheitsinvestment eigentlich steigen müsste.

