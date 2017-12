Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Zürich (pts005/08.12.2017/12:00) - Qatar Airways hat ihre frühere Bestellung für 50 A320neo in eine für gleich viele A321neo (Airbus Cabin Flex-Konfiguration) umgewandelt. Dies geschah in der Anwesenheit des qatarischen Scheiches Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani und des französischen Präsidenten Emmanuel Macron. Der Auftrag wurde von Qatar Airways Group Chief Executive Akbar Al Baker sowie Fabrice Brégier, Airbus Chief Operating Officer und President Commercial Aircraft, während des Staatsbesuches von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron in Doha unterzeichnet. Die Bestellung des grössten Mitglieds der A320-Familie spiegelt das Anliegen der Fluggesellschaft nach Effizienz und zusätzlicher Kapazität wider. Diese aktualisierte Bestellung ersetzt den ursprünglichen Auftrag von 2011. Die A321neo ACF wird ab 2019 in die Flotte von 50 A320neo von Qatar Airways aufgenommen. Sie unterstützt die kontinuierliche Erweiterung des weltweit expandierenden Netzwerks von Qatar Airways durch die Nutzung der A321neo-Palette und den Kundenservice. Der Gesamtwert des Auftrags liegt bei 6,35 Milliarden Dollar zu Listenpreisen. Qatar Airways Group Chief Executive Akbar Al Baker teilte mit: "In einer Zeit, in der Qatar Airways beispiellos wächst und expandiert, ist der Bedarf an effizienten, zuverlässigen und modernen Flugzeugen besonders gross. Um unserem Bedarf nach Wachstum und zusätzlicher Kapazität gerecht zu werden, ist der A321neo ACF eine erstklassige Wahl für unsere Passagiere und unser Geschäft. Qatar Airways ist die am schnellsten wachsende Fluggesellschaft der Welt. Mit diesem Flugzeug werden wir die jüngste Flotte bedienen und unseren Kunden beispiellosen Komfort und Service bieten." Qatar Airways ist dafür bekannt, eine der jüngsten Flotten weltweit zu besitzen und nahm 2015 den Airbus A350-900 als weltweiter Erstkunde in ihre Flotte auf. Die Airline wird den Airbus A350-1000 bald auch als weltweiter Erstkunde entgegennehmen. Die moderne Flotte der Airline war einer der Gründe, warum Passagiere sie dieses Jahr zum vierten Mal zur Skytrax Airline des Jahres gewählt haben. Die A321 ist das grösste Mitglied der A320-Familie und bietet Platz für bis zu 240 Passagiere. Mit den neuesten Motoren, aerodynamischen Fortschritten und Kabineninnovationen bietet der A321neo eine deutliche Senkung des Treibstoffverbrauchs um mindestens 15 Prozent pro Sitzplatz vom ersten Tag an und um 20 Prozent bis 2020. Die A321neo ACF führt neue Tür- und Rumpfverbesserungen ein, die es den Fluggesellschaften ermöglichen, den Kabinenraum besser zu nutzen und ausserdem mehr Unterflur-Treibstoffkapazität für transatlantische Flüge bis zu 4.000 NM bereitzustellen. Die A320neo-Familie umfasst die allerneuesten Technologien, einschliesslich Motoren der neuen Generation und Sharklets, die zusammen mindestens 15 Prozent Treibstoffeinsparungen bei der Lieferung und 20 Prozent bis 2020 bieten. Mit mehr als 5.200 Bestellungen von 95 Kunden seit seiner Einführung im Jahr 2010 hat die A320neo-Familie rund 60 Prozent Marktanteil erworben. Passendes Bildmaterial finden Sie hier: http://www.flickr.com/photos/qatarairways/sets/72157667179226419 Bitte kontaktieren Sie bei Fragen die Medienstelle: panta rhei pr gmbh Dr. Reto Wilhelm Tel.: +41 (0)44 365 20 20 E-Mail: r.wilhelm@pantarhei.ch Qatar Airways Regional PR Manager - NSW Europe Elise Duverge Biensan E-Mail: eduverge@uk.qatarairways.com (Ende) Aussender: panta rhei pr gmbh Ansprechpartner: Andy Roth Tel.: 044 365 20 20 E-Mail: info@pantarhei.ch Website: www.pantarhei.ch Quelle: http://www.pressetext.com/news/20171208005

