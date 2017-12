MOUNTAIN VIEW (IT-Times) - Der Internetkonzern Google Inc. hat sein Kerngeschäft optimiert: die hauseigene Suchmaschine. In diese wurden nun verbesserte Funktionen integriert. Obwohl Google mittlerweile an unzähligen Projekten arbeitet, wird aber auch das ursprüngliche Geschäft nicht außer Acht gelassen....

Den vollständigen Artikel lesen ...