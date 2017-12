BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung reagiert verhalten auf die Brexit-Einigung zwischen Brüssel und London. "Wir halten es für einen Schritt nach vorne in den Verhandlungen und wir werden es nun prüfen", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Freitag in Berlin. Seibert bezog sich damit aber ausdrücklich nur auf das gemeinsame Papier, dass Unterhändler der EU und der britischen Seite am Freitag veröffentlicht hatten. Den Inhalt wollte er nicht bewerten./hrz/DP/she

