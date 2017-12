Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2017-12-08 / 12:08 *Pressemeldung* München, 8. Dezember 2017 *Das neue Mehr-Generationen-Telefon* _Gigaset präsentiert mit den E370-Modellen neue Mitglieder der Gigaset life series _ *Das neue Großtastentelefon Gigaset E370 ist nicht nur das jüngste Mitglied der Gigaset life series, es setzt auch Maßstäbe in zentralen Auswahlkriterien wie Bedienung, Klang und Haptik. Als Begleiter für jede Lebensphase überzeugt es durch sein modernes Design, das Plus an Komfort für junge Familien und das Plus an Sicherheit für Menschen mit besonderen Anforderungen. * Das Gigaset E370 markiert einen weiteren Meilenstein in der Entwicklung schnurloser Telefone: leistungsfähige Technologie, exzellente Ergonomie und moderne Designsprache stehen in perfekter Balance und decken sich in diesem Gigaset life series Produkt mit den Anforderungen anspruchsvoller Kunden verschiedener Altersgruppen an ein zeitgemäßes schnurloses Telefon mit dem gewissen Extra. Schlank und kompakt in seinen äußeren Dimensionen bietet das Gerät eine großzügig dimensionierte und mechanisch hochpräzise Tastatur sowie einen 2,2" großen TFT-Farbbildschirm, der eine souverän gestaltete und intuitiv zu bedienende Funktionsvielfalt präsentiert. Fein ausgearbeitete Details wie das metallisierte zentrale Navigationselement dokumentieren zusammen mit haptisch und optisch hochwertig dekorierten Oberflächen die völlig zweifelsfreie Produktqualität des Gigaset E370 und machen Lust auf die umfangreichen Features wie SOS-Notruffunktion, verschiedene Akustik-Profile für optimales Hören, ein umfangreiches Adressbuch oder - in der Variante Gigaset E370A - einen separat positionierbaren Anrufbeantworter. *Optimale Akustik* Das Gehör des Menschen verändert sich im Laufe seines Lebens. Vor allem hohe Frequenzen werden im Alter schlechter wahrgenommen. Das Gigaset E370 schafft hier Abhilfe, indem es sich dem Gehör anpasst und zwei Akustikprofile zur Auswahl stellt, die wahlweise den hohen oder den tiefen Frequenzbereich besonders betonen. Die ausgezeichnete Klangqualität des Gigaset E370 zeigt sich vor allem wenn viel Lautstärke gefordert ist. So kann die Lautstärke des Telefons nicht nur in 5 Stufen der Umgebungslautstärke angepasst werden, sondern lässt sich auch mit einem einzigen Tastendruck auf die "Extra-Laut" Taste direkt verdoppeln. Ein hilfreiches Feature, wenn Personen im Haushalt leben, die unterschiedlich gut hören. Das Schnurlostelefon stellt sich zudem automatisch vor dem nächsten Anruf wieder auf den voreingestellten Standardwert zurück. Hörgerät und Telefon war in der Vergangenheit nicht immer eine gute Kombination. Oftmals hatten Träger von Hörgeräten mit unerwünschten Störgeräuschen, die jedes Telefonat zur Belastung machen, zu kämpfen. Einzige Möglichkeit: das Hörgerät vor dem Telefonat aus dem Ohr zu entfernen. Doch daran denkt man nicht immer und zudem ist es umständlich. Das neue Gigaset E370 ist daher hörgerätekompatibel (HAC), zertifiziert nach dem europäischen Standard ITU-T P.370 und ermöglichen Nutzern von Hörgeräten mit induktiver Übertragung Telefonate in bester Klangqualität und ohne störende Geräusche. *Intuitiv, einfach, sicher* Die Nutzung des Gigaset E370 ist ebenso ergonomisch wie intuitiv gestaltet. Auf den ersten Blick fallen die großen, beleuchteten Einzel-Tasten mit prägnanter Bedruckung für eine sichere Bedienung ins Auge. Diese klare Gestaltung setzt sich in der Menüführung fort. Diese ist so gestaltet, dass mit möglichst wenigen Schritten das gefunden werden kann, was man sucht. Zusätzlich bietet das E370 mit der zentralen Navigationstaste einen schnellen und direkten Zugriff auf wichtigen Menüpunkte. Neben dem klaren und deutlichen Hardware-Design ist eine gute Lesbarkeit von Ziffern und Einträgen die Basis jeder komfortablen Bedienung. Deshalb bietet das Gigaset E370 ein kontraststarkes, großes 2,2" TFT-Farbdisplay mit Vergrößerungsfunktion für Displaytexte. So wird zum Beispiel ein aus dem internen Adressbuch für bis zu 200 Kontakte ausgewählter Name beim Scrollen vergrößert und orange hinterlegt. Im Wahlmodus werden die eingegebenen Ziffern extra groß angezeigt. Dank kräftiger Beleuchtung ist die Lesbarkeit auch bei schwierigen Lichtverhältnissen ausgezeichnet. Schnell zum Hörer greifen zu können ist ein weiteres wichtiges Feature mit Blick auf Einfachheit und Sicherheit. Mit dem Gigaset E370 ist das Telefon stets dort, wo es gebraucht wird. Basis und Mobilteil lassen sich separat voneinander aufstellen. So kann die Basisstation z.B. im Flur positioniert werden, während das Mobilteil in Küche oder Wohnzimmer aufgestellt wird. Das Gigaset E370 lässt sich weiterhin um bis zu sechs Mobilteile ergänzen. Hier empfiehlt sich das Mobilteil Gigaset E370HX. Darüber hinaus sind zahlreiche weitere Gigaset Telefone mit dem Gigaset E370 kompatibel. Das moderne Erscheinungsbild des Gigaset E370 täuscht leicht darüber hinweg, dass es als Mehr-Generationen-Telefon auch ein voll ausgestattetes Seniorentelefon ist. Dies zeigt sich jedoch spätestens beim Thema Sicherheit umso deutlicher. Mit der Direktwahlfunktion des Großtastentelefons sind zentrale Kontaktpersonen mit nur einem Tastendruck erreichbar. Die rechte Funktionstaste dient dann als Notruftaste mit SOS-Funktion. Auf ihr können bis zu vier Nummern hinterlegt werden, die im Notfall angerufen werden, zum Beispiel von Angehörigen oder Nachbarn. Dabei gestaltet sich die Einrichtung und Nutzung der Notruffunktion als ebenso intuitiv und einfach wie die Bedienung des gesamten Geräts: Nach dem Absetzen eines Notrufes über die rechte Funktionstaste ruft das Seniorentelefon automatisch alle hinterlegten Nummern an. Dies geschieht bis zu drei Mal nacheinander, bis jemand abhebt. Der Angerufene hört nach dem Abheben einen Notruftext - entweder einen Standardtext oder eine vorher personalisierte Nachricht. Wenn der Angerufene nach Abspielen des Textes die Taste 5 auf seinem Telefon drückt, kann er mit der betroffenen Person persönlich sprechen. *Clever und komfortabel* Als Mehr-Generationen-Telefon kann das Gigaset E370 dank Raumüberwachung mit Babyphone-Funktion auch das Ohr an der Wiege von Kindern sein. Bei Überschreiten eines gewissen Geräusch-Niveaus in einem Raum baut das Mobilteil eine Gesprächsverbindung zu anderen Mobilteilen intern oder wahlweise auch nach extern zu einem anderen Telefonanschluss oder Smartphone auf. So können Räume komfortabel überwacht werden. Eingehende Anrufe werden bei aktiviertem Babyphone-Modus rein optisch, also ohne Klingelton, am Display des Mobilteils signalisiert. Komfort bietet auch die Gigaset E370A-Variante mit integriertem und separat vom Mobilteil positionierbarem Anrufbeantworter. Der digitale Anrufbeantworter mit bis zu 30 Minuten Aufnahmezeit kann sowohl direkt an der Basisstation, über das Mobilteil oder per sicherer Fernabfrage von unterwegs aus abgehört werden. Individuelle Ansagetexte können mit einer Länge von bis zu 170 Sekunden gespeichert werden und im Falle eines Stromausfalls sind die Aufzeichnungen durch eine Notbatterie weiterhin gesichert. *Strahlenfreies Telefonieren dank ECO DECT * Gigaset ist einer der weltweit führenden Pioniere in der DECT-Technologie (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) und hat den Standard über Jahrzehnte hinweg maßgeblich mit definiert und weiterentwickelt. In anderen Varianten kommt die DECT-Technologie auch im Bereich Smart Solution von Gigaset zum Einsatz. Hier sorgt DECT-ULE für besonders lange Batterielaufzeiten in den Sensoren des Smart Home Alarmsystems von Gigaset. Im Bereich Telefonie verfügen seit längerem sämtliche Modelle von Gigaset über den umweltfreundlichen ECO-DECT-Standard. Bei aktiviertem ECO-DECT-Modus sind die Telefone strahlungsfrei im Standby- Modus, auch bei Betrieb mehrerer Mobilteile, sofern die Basis und alle angemeldeten Mobilteile ECO DECT unterstützen. Während eines Gesprächs passt sich die Sendeleistung automatisch an die Entfernung zwischen Basis und Mobilteil an. Je kürzer die Entfernung zur Basis ist, desto geringer die Strahlung. Für maximale DECT-Reichweite kann der ECO-DECT-Modus flexibel deaktiviert werden. *Preise und Verfügbarkeit * Die Modelle der Gigaset E370-Familie sind ab sofort im Gigaset OnlineShop [1] sowie im Handel (stationär und online) verfügbar. Die UVP des Gigaset E370 liegt bei EUR 49,99 des E370A bei EUR 64,99 und des Router-Mobilteils E370HX bei EUR 49,99. *Gigaset life series: Mehr als große Tasten * Mit den Telefonen der Gigaset life series setzt Gigaset Maßstäbe in punkto Bedienbarkeit, Audioqualität, Lesbarkeit der Displayinhalte sowie Haptik und Design. Stets verbunden mit diesen Features ist das zusätzliche Plus an Sicherheit für jede Lebensphase. "Für uns stehen bei der Gigaset life series das Hören, Sehen und Fühlen sowie das Plus an Sicherheit klar im Vordergrund", so Michael Zenz, Leiter Produktmanagement Voice Products bei Gigaset. "Verschiedene Akustikprofile und eine besondere Lautstärkeregelung sorgen für beste Verständlichkeit ohne Einschränkungen. Klare kontrastreiche Darstellung und große Schriften sorgen für beste Lesbarkeit von Namen und Rufnummern. Große Tasten sind

