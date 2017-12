Für den US-Dollar gegen den mexikanischen Peso ging es am Donnerstag weiter aufwärts. In der Spitze stieg das Paar auf 18,99 und markierte damit den höchsten Stand seit zwei Wochen. Anschließend bröckelten die Gewinne wieder etwas ab. Zuletzt bewegte ... The post Tiefer MXN befeuert den Preisauftrieb appeared first on ActivTrades. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...