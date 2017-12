Europäische Aktien knüpfen an die gestrigen Gewinne an DAX® (DE30 in der xStation 5) erreicht die obere Grenze der aktuellen Konsolidierung, in Übereinstimmung mit unserer vorherigen Analyse RWE (RWE.DE) gehört nach der Hochstufung der Société Générale zu den Top-Gewinnern

Zusammenfassung:Eine Fortsetzung der Erholung im Technologiesektor, positive Handelsdaten aus China, ein schwächerer EURUSD-Kurs und Fortschritte bei Brexit-Gesprächen sind Faktoren, welche die Stimmung an den Aktienmärkten heute Morgen verbessern konnten. Europäische Benchmarks knüpfen an die gestrigen Gewinne an, allerdings könnte die Veröffentlichung des NFP-Berichts zum US-Arbeitsmarkt heute Nachmittag zu neuen Impulsen führen.

Der DE30 eröffnete heute mit einem bullischen Gap und befindet sich in der Nähe der oberen Grenze der aktuellen Konsolidierung. Quelle: xStation 5 Wenn wir uns den Tageschart ansehen stellen wir fest, dass der DE30 die Obergrenze der aktuellen Konsolidierung bei 13.190 Punkten erreicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...