Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Sitzungen der US-Notenbank, der Europäischen Zentralbank (EZB) sowie der Bank of England (BoE) gehören in der kommenden Woche zu den wichtigsten Terminen für den Kapitalmarkt. Dabei ist an der Börse fest eingepreist, dass die Federal Reserve die Leitzinsspanne um weitere 25 Basispunkte auf 1,25 bis 1,50 Prozent anhebt. Viel wichtiger ist für die Marktstrategen der Raiffeisen Bank International die Frage, ob sich der Pfad der Leitzinsprojektion der FOMC-Mitglieder verschiebt. Im September hatten diese für das kommenden Jahr drei Zinsschritte als wahrscheinlich erachtet sowie drei weitere Anhebungen im Jahr 2019.

Eine Reduktion der Zahl der erwarteten Zinsanhebungen würde der Markt mit großer Wahrscheinlichkeit als "taubenhaftes" Signal werten. Die Pressekonferenz im Anschluss an die Zinsentscheidung wird die letzte mit Janet Yellen. Auf der nächsten Pressekonferenz im März 2018 wird bereits ihr designierter Nachfolger Jerome Powell Rede und Antwort stehen.

Europäische Zentralbank hat sich für 2018 bereits auf Eckpunkte festgelegt

Keine Überraschung dürfte EZB-Präsident Mario Draghi für die Börse auf der letzten Sitzung des Jahres parat haben. Vielmehr hat sich die EZB für das kommende Jahr bereits auf einige Eckpunkte ihrer Geldpolitik festgelegt. Bereits im Herbst hatte die Notenbank den Krisenmodus beendet und beschlossen, das Volumen der monatlichen Wertpapierkäufe ab Januar 2018 um 30 auf dann 30 Milliarden Euro zu senken und die Käufe bis September 2018 durchzuführen. Draghi dürfte im Rahmen der Frage- und Antwortrunde mit den Journalisten versuchen, die Erwartungen der Marktteilnehmer auf eine nochmalige Verlängerung der Anleihekäufe am Leben zu belassen und die Erwartung steigender Leitzinsen möglichst weit in die Zukunft zu drängen.

Für die Zinsstrategen der DZ Bank ist die EZB-Sitzung kein Non-Event. So würden die überarbeiteten EZB-Projektionen zur Konjunktur- und Inflationsentwicklung vorgestellt. Da sich einige Ratsvertreter in jüngst positiv hinsichtlich der Konjunkturaussichten für die Eurozone geäußert hätten, wäre eine moderate Aufwärtsrevision der BIP-Projektionen vorstellbar.

Nachdem die BoE auf der letzten Sitzung bereits die Leitzinsen angehoben hat, wird an der Börse mit keiner weiteren Maßnahme kurz vor Weihnachten gerechnet. Die Anleihe-Strategen der Postbank halten es für wahrscheinlich, dass die Brexit-Unsicherheit über das gesamte Jahr 2018 hinweg anhalten wird. In dieser schwierigen Gemengelage dürfte die BoE ihren aktuellen Kurs fortsetzen und von weiteren Zinsschritten zunächst absehen.

Nachfrage nach Anleihen sorgt auch 2018 für weiter niedrige Zinsen im Euroraum

Die Renditen am europäischen Anleihemarkt befinden sich weiterhin auf einem historisch niedrigen Niveau. So rentieren die zehnjährigen Bundesanleihen aktuell bei 0,32 Prozent, die französischen Staatspapiere liefern mit 0,64 Prozent schon doppelt so viel. Wer 100 Basispunkte mehr vereinnahmen will, muss sein Geld dem italienischen Staat leihen. Dort könnten im kommenden Jahr die Zinsen allerdings kurzfristig anziehen. Mit den Wahlen steht ein politisches Risiko für die Gläubiger auf der Agenda, was kurzfristig für einen Risikoaversion gegen die sogenannten Buoni del Tresoro Poliennali führen dürfte.

Auch wenn die EZB im kommenden Jahr deutlich weniger Staatsanleihen aus der Eurozone kaufen wird, ist nicht damit zu rechnen, dass die Renditen kräftiger steigen. So hat die Notenbank am Ende der bereits angekündigten Käufe rund 2,47 Billionen Euro an Anleihen im Bestand, damit bleibt die Angebotsseite knapp. Zudem wird sie nach Berechnung der Commerzbank 2018 abermals mehr Anleihen aufkaufen als alle Emittenten mit QE-fähigen Euroanleihen zusammen netto begeben. Bei den Bundesanleihen ist die Situation besonders prekär. Da der deutsche Staat kein frisches Geld braucht, refinanziert der Bund nur seine fälligen Anleihen am Kapitalmarkt.

Damit ist die EZB darauf angewiesen, dass sich Anleiheninvestoren von ihren Beständen trennen. Dies könnte sich jedoch schwierig gestalten. Wie aus einer Commerzbank-Studie hervorgeht, werden 60 Prozent der Euro-Staatsanleihen von verkaufsunwilligen Investoren wie Pensionsfonds, Versicherungen, ausländischen Zentralbanken und dem Eurosystem gehalten. Bei einem knappen Angebot und weiter anhaltenden EZB-Käufen bedeute dies, dass die Preise für Bundesanleihen hoch blieben - und die Renditen tief. Die Anleihestrategen der Commerzbank, die 2017 mit ihrer Prognose sehr gut lagen, gehen davon aus, dass die zehnjährigen Bundesanleihen Ende kommenden Jahres bei 0,5 Prozent rentieren.

