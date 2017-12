Das globale Immobilien-Investitionsunternehmen, Kennedy Wilson (NYSE: KW), gibt bekannt, dass sein hundertprozentiges, europäisches Tochterunternehmen zwei Neufinanzierungen mit der Bank of Ireland abgeschlossen hat, die sieben irische Vermögenswerte, hauptsächlich in Dublin, betreffen.

Die 284 Mio Euro Neufinanzierungen verlängern die gewichtete, durchschnittliche Laufzeit auf 5,1 Jahre, senken die gewichteten Durchschnittskosten der variablen, zinslichen Verbindlichkeiten und stellen gleichzeitig 54 Mio. Euro an Eigenkapital frei.

"Wir werden uns weiterhin auf die Erhöhung unseres Cashflow konzentrieren und diese akkreditiven Neufinanzierungen bieten niedrigere, durchschnittliche Fremdkapitalkosten, d. h. wir können Eigenkapital erneut in das weitere Wachstum unseres NOI investieren", meinte Mary Ricks, President und CEO von Kennedy Wilson Europe.

Die Neufinanzierungen umfassten vier Büros: 40-42 Mespil Road, Dublin 4, South Bank House, Dublin 4, the Warehouse, Dublin 4 und Russell Court, St Stephens Green, Dublin 2; zwei Einkaufszentren: Stillorgan Shopping Centre, Co. Dublin und Marshes Shopping Centre, Dundalk; und Alto Vetro, ein Mehrfamilienprojekt im Kern von Dublin.

Über Kennedy Wilson

Kennedy Wilson (NYSE: KW) ist eine weltweit tätige Immobilien-Investmentgesellschaft. Wir besitzen und betreiben Immobilien sowohl selbst als auch über unsere Investmentmanagement-Plattform und investieren in sie. Unser Fokus liegt auf Mehrfamilienhäusern und Gewerbeimmobilien im Westen der USA, im Vereinigten Königreich, Irland, Spanien, Italien und Japan. Um unser Anlagegeschäft zu vervollständigen, bieten wir außerdem Immobilienservices vorrangig für Kunden im Bereich Finanzdienstleistungen. Weitere Informationen über Kennedy Wilson finden Sie hier: www.kennedywilson.com.

Besonderer Hinweis zu den zukunftsgerichteten Aussagen

Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Fakten sind, gelten nach den US -amerikanischen Wertpapiergesetzen als "zukunftsgerichtete Aussagen". Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind Schätzungen, die die aktuellen Erwartungen unserer Unternehmensleitung widerspiegeln, auf Annahmen basieren, die sich als unrichtig erweisen können, sowie bekannten und unbekannten Risiken unterliegen. Dementsprechend können unsere tatsächlichen Ergebnisse oder Leistungen wesentlich und in ungünstiger Weise von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen explizit oder implizit genannten Ergebnissen oder Leistungen abweichen, u. a. aus Gründen, die außerhalb unserer Kontrolle liegen. Sie sollten sich dementsprechend nicht über Gebühr auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen, die nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung gültig sind. Wir übernehmen keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, sofern dies vom Gesetzgeber nicht ausdrücklich vorgeschrieben wird.

KW-IR

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20171208005235/de/

Contacts:

Investors:

Kennedy Wilson

Daven Bhavsar, CFA

Director of Investor Relations

+1 (310) 887-3431

dbhavsar@kennedywilson.com

oder

Media:

United States

Kennedy Wilson

Emily Heidt

Director of Public Relations

+1 (310) 887-3499

eheidt@kennedywilson.com

oder

Ireland

Q4 Public Relations

Martin Mackin

+353 1 475 1444

martin@q4pr.ie

oder

UK

FTI Consulting

Dido Laurimore Tom Gough

+44 20 3727 1000

Kennedywilson@fticonsulting.com