FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen waren am Freitag als sichere Anlagen weniger gefragt. Am Markt wurde der Durchbruch bei den Brexit-Verhandlungen als wichtiger Grund genannt. Der März-Kontrakt des richtungweisenden Euro-Bund-Futures fiel bis zum Mittag um 0,10 Prozent auf 163,35 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg im Gegenzug auf 0,31 Prozent.

Der entscheidende Impuls sei gewesen, dass Großbritannien und die Europäische Union bei ihren Brexit-Gesprächen einen ersten Durchbruch erzielt hätten, hieß es aus dem Handel. Demnach herrscht weitgehende Einigkeit in den wichtigsten Punkten der Austrittsmodalitäten Großbritanniens aus der EU. In Großbritannien gerieten Staatsanleihen noch wesentlich deutlicher unter Druck als in Deutschland. Die Aktienmärkte reagierten positiv auf die Einigung.

Im Nachmittagshandel rückt der amerikanische Arbeitsmarkt in den Mittelpunkt. Die Regierung veröffentlicht ihren monatlichen Jobbericht. Besondere Beachtung wird der Lohnentwicklung geschenkt, da diese mitentscheidend für den geldpolitischen Kurs der US-Notenbank ist. Ansonsten rechnen Analysten mit einer Fortsetzung der robusten Entwicklung des auf Vollbeschäftigung zusteuernden Arbeitsmarkts./bgf/jkr/she

