Die Commerzbank hat die Einstufung für Hochtief auf "Buy" mit einem Kursziel von 177 Euro belassen. Dies schrieb Analyst Norbert Kretlow in einer am Freitag vorliegenden Studie anlässlich von Presseberichten, wonach die spanische Regierung von der Börsenaufsicht des Landes die Rücknahme der Genehmigung des Übernahmeangebots von Atlantia für Abertis fordere. Sollte die Genehmigung tatsächlich zurückgenommen werden, dürfte Hochtief wohl zu einem Preis von 18,76 Euro je Abertis-Aktie zum Zuge kommen, so der Experte./ag/gl Datum der Analyse: 08.12.2017

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0037 2017-12-08/12:50

ISIN: DE0006070006