Als Unternehmenslenker ist die öffentliche Hand selten erfolgreich. Jüngstes Beispiel: Die Stadt Friedrichshafen und ihr Oberbürgermeister demontieren den Automobilzulieferer ZF und haben deren Chef aus dem Amt gedrängt.

Vielleicht müssen wir anders auf Wirtschaft schauen als bisher. Und, anstatt uns über Digitalisierung, Elektroantriebe oder chinesische Kunden Gedanken zu machen, erst mal das Friedrichshafener Seehasenfest verstehen. Das findet einmal im Jahr statt, das größte Volksfest am Nordufer des Bodensees. Den Höhepunkt bildet das Einholen des Seehasen. Ein Mann, bekleidet mit einem Hasenkostüm, fährt mit dem Boot an die Promenade der Stadt, wo ihn der Bürgermeister und eine Horde Kinder erwarten, an die er dann den sogenannten Hasenklee, eine Tüte mit Süßigkeiten, verteilt. Aber das ist nicht entscheidend.

Entscheidend ist: Stefan Sommer hat sich hier nie blicken lassen. Seit fünf Jahren steht Sommer an der Spitze des Konzerns ZF Friedrichshafen, der zwar die Stadt am Bodensee im Namen trägt, hier knapp 9000 Mitarbeiter beschäftigt und seinen Sitz hat, aber sonst ein ziemlich globales Unternehmen ist. ZF hat unter Sommer seinen Umsatz von 17 auf 35 Milliarden Euro vervielfacht und ist zum drittgrößten deutschen Autozulieferer gewachsen, knapp 140.000 Menschen arbeiten weltweit für das Unternehmen, an 240 Standorten. ZF hat in Bereiche investiert, die für die Automobile von morgen wichtig sein werden, Elektronik, Software, Steuerungstechnik. In der Branche ziehen viele den Hut vor Sommer. In Friedrichshafen aber ist seine Zeit nun vorbei. Und das liegt auch am Seehasenfest. Denn der Ausrichter des Fests, Friedrichshafens Oberbürgermeister Andreas Brand, ist zugleich Sommers oberster Vorgesetzter.

Dass die öffentliche Hand nur selten ein guter Unternehmer ist, diese Weisheit ist in Deutschland spätestens seit der Wiedervereinigung unumstritten. Aber eben nur als Prinzip. Sobald es um den Einzelfall geht, finden die beteiligten Politiker fast immer einen guten Grund, von dem Prinzip abzuweichen. Deshalb kaufte sich die Hansestadt Hamburg 2012 bei der Reederei Hapag-Lloyd ein, deshalb hält die Bundesregierung bis heute ihre Anteile an der Telekom und deshalb hält auch die Stadt Friedrichshafen über eine Stiftung die Mehrheit an ZF. In guten Zeiten wie jetzt stört das kaum. Die Staatskonzerne mögen zwar ein wenig bürokratischer sein, vielleicht auch unflexibler. Solange sie aber nicht in Existenzgefahr geraten, finden sich dafür immer gute Gründe. Umso wertvoller ist da ein Lehrstück, wie es gerade in Friedrichshafen aufgeführt wird. Dort zeigt sich, was passieren kann, wenn die Politik die Geschicke der Wirtschaft in die Hand nimmt.

Der gütige Gebieter

Andreas Brand ist seit acht Jahren Oberbürgermeister Friedrichshafens, das ein typisches, prosperierendes süddeutsches Städtchen sein könnte. Wäre die Stadt Friedrichshafen nicht zudem die einzige Gesellschafterin der Zeppelin-Stiftung, die ihrerseits fast 94 Prozent des Unternehmens ZF besitzt. Das macht den Oberbürgermeister vom Chef der Verwaltung zum Regenten am Seeufer. Dank der Millionen, die ZF Jahr für Jahr ans Rathaus überweist und in der Stadt spendet, kann die Kleinstadt sich einen Flughafen leisten und eine Messe, ein großes Zeppelin-Museum und eine schmucke Veranstaltungshalle.

Brand sitzt auch im Aufsichtsrat des ZF-Konzerns, seine Vergütungen aus dem Amt darf er zwar, wie bei Politikern üblich, nicht behalten, für dieses Amt gilt dennoch eine Sonderregelung: Brand führt die Einkünfte nicht einfach an die Stadt oder die Zeppelin-Stiftung ab, sondern verteilt die 140.000 Euro in eigener Verantwortung als Spenden unters Volk, natürlich "im Sinne der Satzung der Zeppelin-Stiftung". Der gütige König.

Im Aufsichtsrat agiert er zwar nicht als Vorsitzender, aber wer in dem Unternehmen Geschäftsführer oder Aufsichtsrat werden will, kommt an ihm trotzdem nicht vorbei. Wenn der Konzern ein anderes Unternehmen kaufen will, geht das über Brands Schreibtisch. Und wenn ihm danach ist, dann lässt er sich von den Arbeitnehmervertretern des ZF-Konzerns auf die Rednerliste für die Betriebsversammlung setzen. So wie am vergangenen Dienstag, dem 5. Dezember.

Da lud Brand die 8800 Mitarbeiter in die Messehalle der Stadt, um ihnen zusammen mit den Leuten von der IG Metall zu erklären, warum es gerade so kunterbunt zugeht in ihrem Konzern. In Dutzenden Bussen und Tausenden Autos ...

