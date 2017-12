Die Drohungen aus London blieben leer: Britische Politiker wollten der EU "keinen Penny" zahlen. Nun muss May auf alle finanziellen Forderungen aus Brüssel eingehen. Doch die EU will noch keine konkrete Summe nennen.

Der Streit ums Geld hat die Brexit-Verhandlungen über viele Monate blockiert. Nach dem Referendum im Juni 2016 wollten die Briten zunächst gar nicht einsehen, dass sie als EU-Mitglied finanzielle Verpflichtungen eingegangen sind. Man schulde der EU "keinen Penny", hieß es damals aus London. Von dieser britischen Ausgangsposition ist inzwischen nichts mehr übrig geblieben. Premierministerin Theresa May ging voll und ganz auf die finanziellen Forderungen der EU ein.

Im dem am Freitag vorgelegten gemeinsamen Bericht der Brexit-Unterhändler Michel Barnier und David Davis sind die finanziellen Modalitäten der bevorstehenden Scheidung detailliert aufgelistet. Eine Zahl sucht man dort allerdings vergeblich. "Ich habe bisher keine Zahl genannt, und werde auch jetzt nicht damit anfangen", sagte EU-Chefunterhändler Barnier am Freitag. Immerhin gab er einen Hinweis: In den Medien kursierende Summen könnten durchaus "realistisch" sein. In der britischen Presse war zuletzt immer wieder von einer britischen Gesamtschuld ...

