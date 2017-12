Von ihren Landsleuten musste Theresa May zuletzt harte Kritik für die Brexit-Gespräche einstecken. Mangelndes Geschick wurde ihr vorgeworfen. Doch nach dem heutigen Kompromiss sind sogar die Brexit-Hardliner zufrieden.

Die Nachricht aus Brüssel über eine erste Einigung in den Brexit-Verhandlungen wurde in Großbritannien zumeist positiv aufgenommen. Der Landwirtschaftsminister Michael Gove, der auf der Insel als Befürworter des Brexits gilt, lobte die Premierministerin Theresa May. Die Einigung sei für die Regierungschefin "ganz persönlich ein sehr signifikantes Verdienst", sagte er im britischen Radio. "Theresa May hat gewonnen. Sie hat einen Deal im Interesse des ganzen Vereinigten Königreichs erzielt und ihre Kritiker widerlegt." Das wird May gern hören - schließlich machen ihre viele Brexit-Verfechter seit Monaten Vorwürfe, dass sie in den Brexit-Verhandlungen zu viele Zugeständnisse macht.

Am Freitagvormittag hatten sich EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und Theresa May in Brüssel vor die Presse gestellt und erklärt, dass sie die erste Phase der Brexit-Verhandlungen erfolgreich beenden könnten.

In den drei strittigen Fragen - den Rechten der EU-Bürger in Großbritannien, der Abschlussrechnung und der Frage über die Grenze auf der irischen Insel - habe man eine Einigung erzielt. Auf dem EU-Gipfel in der kommenden Woche könne daher offiziell beschlossen werden, dass man in den Verhandlungen die nächste Phase einläuten werde: Die Gespräche über die Beziehung zwischen der EU und Großbritannien nach dem offiziellen EU-Austritt im März 2019.

Strittig war zuletzt vor allem die Frage gewesen, wie man mit der bislang grünen Grenze auf der irischen Insel umgehen solle. Denn nach dem Brexit verläuft zwischen der Republik Irland und der britischen Provinz Nordirland eine EU-Außengrenze. Sollte diese zu einer tatsächlichen ...

