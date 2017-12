BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD) bittet die Siemens-Konzernführung am Montag zum Gespräch über die Jobstreichungen in Deutschland. Es werde ein internes Gespräch mit der Konzernleitung geben, erklärte ein Sprecher ihres Hauses.

Nach Informationen von Dow Jones Newswires werden Personalvorstand Janina Kugel und Industrievorstand Klaus Helmrich Siemens vertreten. Das Gespräch ist für 09.00 Uhr angesetzt. Auch die Wirtschaftsminister der vom Stellenabbau betroffen Bundesländer werden teilnehmen.

Die IG Metall will die Gelegenheit nutzen, um für die von Entlassung bedrohten Beschäftigten vor dem Ministerium zu demonstrieren. "Wer Milliarden-Gewinne macht und gleichzeitig tausenden Familien das sichere Einkommen wegnehmen will, hat von unternehmerischer und gesellschaftlicher Verantwortung nichts begriffen", sagte der Berliner IG-Metall-Chef Klaus Abel.

In Berlin und Ostdeutschland sollen mehrere Werke geschlossen werden, darunter in strukturschwachen Regionen wie Ostsachsen. Weltweit fallen 6.900 Arbeitsplätze dem Rotstift zum Opfer, rund die Hälfte davon in Deutschland. Siemens reagiert damit auf die Krise des Turbinenbaus. SPD-Chef Martin Schulz hatte den Beschluss des Unternehmens als asozial gebrandmarkt.

December 08, 2017

