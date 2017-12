Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt notiert am Freitagmittag weiter im Plus. Der Leitindex SMI steigt getrieben von starken Avancen der Grossbanken über die Marke von 9'300 Punkten und kann damit die Abgaben vom Vortag wettmachen. Positive Treiber gibt es einige, allen voran die Einigung zwischen der EU und der britischen Regierung auf Kernpunkte bei den Brexit-Verhandlungen. Damit ist der Weg für Handelsgespräche frei.

Zudem wurde die Reform von Basel III, bei den Banken oft Basel IV genannt, abgeschlossen und die Regulierungen fielen ersten Kommentaren zufolge nicht so hart aus wie befürchtet. Ferner hat der US-Kongress mit einer Übergangslösung eine drohende Haushaltssperre zunächst abgewendet, was auch positiv aufgenommen werde, heisst es im Handel. Für Unterstützung sorgten auch gute Wirtschaftsdaten aus China und Japan. Im Fokus stehen der Anleger stehen nun die US-Arbeitsmarktdaten am Nachmittag.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert um 12.00 Uhr 0,40% höher bei 9'307,67 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) steigt um 0,68% auf 1'499,69 Zähler und der breite Swiss Performance Index (SPI) gewinnt 0,42% auf 10'677,07. Von den 30 wichtigsten Titeln notieren 20 im Plus, sieben im Minus und drei unverändert.

Die Bankenwerte reagieren positiv auf die Fortschritte bei den Brexit-Verhandlungen und die Einigung bei der Reform der "Basel III"-Regeln. Einige Regulierungen fielen ersten Kommentaren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...