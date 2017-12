Düsseldorf (ots) - Für Sylvia Schenk, die Leiterin der Arbeitsgruppe Sport bei Transparency International Deutschland, haben die vielen Negativschlagzeilen zu Korruption im Sport durchaus auch ihr Gutes. "Alte Missetaten kommen zum Vorschein, neuere werden oft zeitnah gemeldet. Das ist eine positive Entwicklung. Es schadet auch nicht, dass der oft naive Glauben an das Gute im Sport erschüttert wird", schreibt Schenk in einem Gastbeitrag für die in Düsseldorf erscheinende "Rheinische Post" (Samstagausgabe). Um allerdings aus der aktuellen Glaubwürdigkeitskrise infolge von Dopingskandalen und Amtsmissbrauch herauszukommen, braucht der Sport nach Schenks Ansicht eine nachhaltige Erneuerung im Innern. "Sich Glaubwürdigkeit neu zu erarbeiten, verlangt nicht nur strukturelle Reformen und neue Personen an der Spitze, sondern eine grundlegenden kulturellen Wandel. Dazu gehören insbesondere pro-aktive Kommunikation, das Eingestehen von Fehlern und auch ein Stück weit Demut."



