STRASSBURG/VATIKAN (dpa-AFX) - Im Kampf gegen Geldwäsche hat der Europaratsausschuss Moneyval dem Vatikan Fortschritte bescheinigt. Allerdings habe der Heilige Stuhl noch immer keine Verdachtsfälle vor Gericht gebracht, bemängelte der für die Kontrolle von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zuständige Ausschuss in seinem am Freitag in Straßburg veröffentlichten Zwischenbericht.

Moneyval hatte Mitte 2012 erste Empfehlungen an den Vatikan ausgesprochen. Es sei "etwas überraschend", dass fünf Jahre danach und trotz Verbesserungen in der Gesetzgebung noch keine Anklage wegen Geldwäsche vor Gericht erhoben worden sei, heißt es in dem Bericht. Die Moneyval-Experten forderten außerdem, dass auch andere Fälle von Finanzkriminalität wie Korruption proaktiver verfolgt werden müssten.

Im vorherigen Zwischenbericht im Dezember 2015 war der Vatikan ebenfalls dazu aufgefordert worden, mit Ermittlungen zu konkreten Ergebnissen wie Prozessen, Verurteilungen und Beschlagnahmungen zu kommen.

In den vergangenen zwei Jahren habe der Vatikan ein "funktionierendes Berichtssystem" geschaffen, stellten die Experten fest. Sowohl die Vatikanische Finanzaufsichtsbehörde als auch die Justizbehörden hätten Anträge auf internationale Zusammenarbeit gestellt und beantwortet.

"Der Heilige Stuhl verpflichtet sich, die notwendigen Maßnahmen in den jeweiligen Bereichen zu ergreifen, um die Anstrengungen im Kampf gegen und in der Vorbeugung von Finanzkriminalität weiter zu verstärken", teilte der Vatikan als Reaktion auf den Bericht mit.

Die Vatikanbank IOR (Institut für die religiösen Werke), ist oft mit Skandalen in Verbindung gebracht worden und stand lange wegen wenig transparenter Geschäfte in der Kritik. Papst Franziskus hatte nach seinem Amtsantritt 2013 mehrfach ein härteres Vorgehen gegen Geldwäsche angekündigt./lkl/DP/she

