DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
PHOENIX SOLAR AG O.N. PS4 DE000A0BVU93 08.12.2017 13:50 CET
START AUCTION: 13:50
FRUEHESTER ZEITPUNKT PREISFESTSTELLUNG/EARLIEST START OF PRICE DETERMINATION: 14:00 CET
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PHOENIX SOLAR AG O.N. PS4 DE000A0BVU93 08.12.2017 13:50 CET
START AUCTION: 13:50
FRUEHESTER ZEITPUNKT PREISFESTSTELLUNG/EARLIEST START OF PRICE DETERMINATION: 14:00 CET