Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2017-12-08 / 12:39 *Hamburg, 8. Dezember 2017 - Die Petronord Gruppe hat das Unternehmen Brennstoffhandel Joachim Schmidt e. K. in Ascheberg-Herbern erworben und wird das Geschäft ab Januar 2018 unter der Firmierung Schmidt Energiehandel GmbH betreiben. * Seit mehr als 60 Jahren versorgt das Familienunternehmen Schmidt die Region zwischen Münster und Dortmund mit Brennstoffen. Dabei wurden sowohl das Produktportfolio als auch der Kundenstamm sukzessive ausgebaut und langjährige gute Geschäftsbeziehungen, unter anderem zu Mabanaft Duisburg, einer Schwestergesellschaft von Petronord, gepflegt. Heute umfasst das Portfolio von Schmidt neben dem Hauptgeschäft Heizöl auch Diesel, AdBlue, Kaminholz und Pellets. Vorreiter ist das Unternehmen beim Thema AdBlue: Die Diesel-Tankstelle in Ascheberg-Herbern bietet - als erste Tankstelle in der Region - auch für PKW die Möglichkeit, AdBlue zu tanken. Das Unternehmen verfügt zudem über einen eigenen Fuhrpark und beschäftigt neun Mitarbeiter. Zum Geschäftsführer von Schmidt Energiehandel wird Gerhard Grambow bestellt. Die operative Leitung übernimmt Tim Gentschenfelde, ein langjähriger Mitarbeiter des Unternehmens, der perspektivisch zum zweiten Geschäftsführer ernannt werden soll. Der ehemalige Inhaber, Joachim Westhues, wird weiter beratend tätig sein. *Petronord* ist eine Tochtergesellschaft der Mabanaft, der Handelsorganisation der Marquard & Bahls AG, Hamburg. Unter dem Dach der Petronord Gruppe sind gegenwärtig 31 Endverbrauchergesellschaften in Deutschland, Österreich und Schweden in den Bereichen Heizöl- und Dieselhandel, Schmierstoffgeschäft, Pooltankstellen sowie im Handel von Bitumen, Holzpellets und Erdgas aktiv. Weitere Informationen über Petronord, Mabanaft und Marquard & Bahls erhalten Sie unter www.petronord.de [1], www.mabanaft.de [2] und www.marquard-bahls.de [3] *Für Presseanfragen wenden Sie sich bitte an:* Gerhard Grambow Geschäftsführer Petronord GmbH & Co. KG +49 40 370 04-0 gerhard.grambow@petronord.de Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: Mabanaft GmbH & Co. KG Schlagwort(e): Energie 2017-12-08 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 637227 2017-12-08 1: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=7099a50ed6b3542f9ea3f16e5610d0ea&application_id=637227&site_id=vwd&application_name=news 2: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=bff3a7319f2543867520b240acab9e6a&application_id=637227&site_id=vwd&application_name=news 3: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=7d4bed9e559bf7d110ac7c8c6f1103da&application_id=637227&site_id=vwd&application_name=news

(END) Dow Jones Newswires

December 08, 2017 06:39 ET (11:39 GMT)