Der Vorstand des Verbands Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen

(VSE) hat Nadja Germann zum neuen Mitglied der Geschäftsleitung

ernannt. Die Ökonomin und Staatswissenschaftlerin tritt die Stelle

als Bereichsleiterin Marketing und Verkauf per 1. März 2018 an.



Nadja Germann verfügt über einen Doktortitel in

Staatswissenschaften der HSG, Universität St.Gallen und ist bereits

seit vielen Jahren in der Energiebranche aktiv. Bis zu ihrem Wechsel

zum VSE ist Nadja Germann an der Universität Luzern CEO a.i. am

Instituts für Unternehmensrecht IFU / BLI und Leiterin des Competence

Center Infrastrukturen. Schwergewichtig für die Konzeptionierung von

Aus- und Weiterbildungsangeboten, die Durchführung von

Veranstaltungen und den Verkauf dieser Angebote am Markt

verantwortlich, gehören bereits jetzt insbesondere

Energieversorgungsunternehmen, Energiedienstleister, Städte und

Gemeinden zu ihren Kunden. Davor war Nadja Germann Leiterin

Competence Center Energy Management an der HSG und Lehrbeauftragte an

der Universität St.Gallen zu Themen im Bereich Energiewirtschaft.



Nadja Germann tritt beim VSE die Nachfolge von Christoph Schaub

an, der den VSE nach vier Jahren verlässt und 2018 Sales Director

DACH Region bei Typhoon HIL wird, das u.a. Microgrid-Testing-Lösungen

für die Strombranche anbietet.



Gleichzeitig mit der Ernennung von Nadja Germann konnte die

Geschäftsstelle zwei weitere vakante Führungspositionen neu besetzen:

Claudia Egli wird per 1. März 2018 neue Bereichsleiterin

Kommunikation, Frank Hentsch übernimmt ab 15. Januar 2018 die Leitung

des Bereichs Finanzen und Unternehmensentwicklung. Claudia Egli

studierte an der Universität Bern Literaturwissenschaften, hat ein

MAS in Corporate Communications und verfügt über eine langjährige und

breite Erfahrung in sämtlichen Disziplinen der

Unternehmenskommunikation, zuletzt als Leiterin Newsroom & Digital

Experience und Leiterin Interne Kommunikation der Swisscom AG,

Corporate Communications. Frank Hentsch ist eine erfahrene

Führungskraft in den Bereichen Finanzen, Weiterentwicklung und

Optimierung von Organisationen, Strategie, Verkauf und IT in

nationalen und internationalen Unternehmungen. Zuletzt arbeitete der

promovierte Physiker (University Stuttgart) als Head Learning &

Development CHAT bei der UPC (Schweiz) GmbH und zuvor als Principal

Consultant bei Intercai (Schweiz) AG.



