Liebe Leser,

Evotec ist am Donnerstag ein kleiner Befreiungsschlag gelungen, bei dem es um gut 2 % nach oben ging. Diesen positiven Eindruck konnte die Aktie auch am Freitag bestätigen, mehr noch, die Aktie konnte förmlich in die Höhe schießen. Bis nach Mittag kletterte der Wert um mehr als 6 % nach oben. Damit ist es gelungen, den Abstand auf die wichtige Untergrenze von 12 Euro deutlich auszubauen. Wenn die Aktie den Schwung in die nächste Woche mitnehmen kann, würde ein Aufwärtspotenzial ... (Frank Holbaum)

