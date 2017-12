Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung sieht in der von der EU-Kommission und London erzielten Einigung in den Brexit-Gesprächen einen "Schritt nach vorne" in den Verhandlungen über den britischen EU-Austritt. "Nun werden wir diesen Bericht genau prüfen", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert bei einer Pressekonferenz in Berlin.

Die Staats- und Regierungschefs der 27 EU-Länder ohne Großbritannien würden dann bei ihrem Gipfeltreffen am kommenden Freitag entscheiden, ob "ausreichende Fortschritte" vorlägen, um aus Phase eins der Verhandlungen in Phase zwei überzugehen, betonte Seibert. "Die Entscheidung obliegt dem Europäischen Rat, der nach einer Prüfung und sicherlich auch mit der Empfehlung des Verhandlungsteams der Kommission im Kopf entscheidet." Ob Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) im Vorfeld des Gipfeltreffens eine Regierungserklärung im Bundestag abgeben wird, ließ Seibert offen.

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hatte bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit der britischen Premierministerin Theresa May in Brüssel erklärt, aus seiner Sicht seien "genügend Fortschritte erzielt" worden, um die zweite Verhandlungsphase beginnen zu können. Durch den Brexit wird es laut May "keine harte Grenze" mit strengen Kontrollen zwischen Irland und Nordirland geben. Dies war neben den Rechten von EU-Bürgern in Großbritannien und den Finanzforderungen an London eine der drei zentralen Fragen in den Gesprächen.

Die deutsche Wirtschaft verlangte nach dem Durchbruch in den Brexit-Gesprächen ein künftig schnelleres Vorgehen. "Die Verhandlungen müssen jetzt an Tempo zulegen", forderte BDI-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang. "Der schwierigste Teil der Verhandlungen liegt noch vor uns", warnte er. Der Präsident des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung, Clemens Fuest, forderte "ein umfassendes Freihandelsabkommen mit Großbritannien", damit die volkswirtschaftlichen Kosten des Austritts für alle Seiten begrenzt blieben.

