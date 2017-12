Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

FREITAG: In Österreich bleiben die Börsen wegen des Feiertages "Maria Empfängnis" geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (12.54 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.646,80 +0,17% +18,46% Euro-Stoxx-50 3.603,30 +0,84% +9,51% Stoxx-50 3.181,25 +0,81% +5,67% DAX 13.203,83 +1,22% +15,01% FTSE 7.344,39 +0,32% +2,82% CAC 5.411,47 +0,51% +11,29% Nikkei-225 22.811,08 +1,39% +19,34% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 163,3 -21

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 57,43 56,69 +1,3% 0,74 +0,8% Brent/ICE 62,78 62,2 +0,9% 0,58 +7,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.246,81 1.247,45 -0,1% -0,64 +8,3% Silber (Spot) 15,80 15,72 +0,5% +0,08 -0,8% Platin (Spot) 893,00 895,00 -0,2% -2,00 -1,2% Kupfer-Future 2,95 2,94 +0,3% +0,01 +16,8%

AUSBLICK AKTIEN USA

Nach einem leichten Plus sieht es derzeit zur Eröffnung an der Wall Street am Freitag aus. Allerdings dürfte die endgültige Richtung des Marktes vor allem von der Bekanntgabe des US-Arbeitsmarktberichts für November eine Stunde vor Handelsstart abhängen. Ökonomen erwarten einen Aufholeffekt am US-Jobmarkt, nachdem die Wirbelstürme im Oktober und September die Statistik stark durcheinander gewirbelt hatten. Volkswirte rechnen damit, dass 195.000 zusätzliche Stellen geschaffen worden sind. Bei den Löhnen dürften sich die moderaten Steigerungen fortsetzen. Neben dem US-Arbeitsmarktbericht wird zudem noch Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan für den Dezember veröffentlicht. Positiv dürfte sich der abgewendete "Government Shutdown" auswirken. Allerdings wurde das Problem nur aufgeschoben, denn der Senat stimmte lediglich für eine Verlängerung bis zum 22. Dezember. Damit hat der Kongress nun zwei Wochen Zeit, um im Haushaltsstreit einen Kompromiss mit US-Präsident Donald Trump zu finden. Unter den Einzelwerten stehen einmal mehr Geschäftszahlen im Fokus. So fallen die Titel von American Outdoor Brands vorbörslich deutlich. Die Muttergesellschaft des Handfeuerwaffenherstellers Smith & Wesson leidet unter dessen schwachen Zahlen. Smith & Wesson verbuchte einen 90-prozentigen Absturz des Nettoergebnisses im zweiten Quartal 2017/18.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-US 14:30 Arbeitsmarktdaten November Beschäftigung ex Agrar PROGNOSE: +195.000 gg Vm zuvor: +261.000 gg Vm Arbeitslosenquote PROGNOSE: 4,1% zuvor: 4,1% durchschnittliche Stundenlöhne PROGNOSE: +0,30% gg Vm zuvor: -0,04% gg Vm 16:00 Index der Verbraucherstimmung der Uni Michigan Dezember (1. Umfrage) PROGNOSE: 99,9 zuvor: 98,5

FINANZMÄRKTE EUROPA

Deutlich verbessert zeigt sich zum Wochenausklang die Stimmung an den Aktienmärkten in Europa. Nach am Donnerstag noch moderaten Zugewinnen geht es mit gestärktem Konjunkturoptimismus kräftig aufwärts. Der Euro-Stoxx-50 wird etwas gebremst von den defensiven Lebensmittelaktien und den zuletzt bereits dem Markt hinterherhinkenden Öl-und Gasaktien. Fundamental aufgehellt wird die Stimmung von deutlich besser als gedacht ausgefallenen Konjunkturdaten aus China und Japan. In Japan wurde das BIP-Wachstum für das dritte Quartal auf plus 0,6 nach zuvor plus 0,3 Prozent nach oben revidiert. In China sind die Exporte im November ebenso viel stärker gestiegen wie auch die Importe. Aber auch neue Daten aus Frankreich überzeugen. Dort ist die Industrieproduktion im Oktober viel höher ausgefallen als prognostiziert. Für Erleichterung sorgt daneben, dass der US-Kongress im Streit um den US-Haushalt eine Haushaltssperre und damit einen erzwungenen Regierungsstillstand vorerst verhindert hat. Außerdem gibt es einen ersten Durchbruch bei den Brexit-Gesprächen: Die EU-Kommission hat den Mitgliedstaaten empfohlen, in die zweite Phase der Verhandlungen mit Großbritannien über die künftigen Beziehungen einzusteigen. Am Devisenmarkt zeigt sich das Pfund davon wenig beeindruckt und tendiert zum Dollar kaum verändert. Der als sicherer Hafen bekannte Yen gibt derweil zum Dollar weiter nach - trotz der neuesten positiven japanischen Konjunkturdaten. Marktbeobachter werten das als weiteres Zeichen für die wieder gestiegene Risikofreude an den Finanzmärkten. Dass der Euro zum Dollar ebenfalls nachgibt, verschafft den Aktien in Europa zusätzlichen Auftrieb. Mit Abstand größter Gewinner sind die Bankenaktien, ihr Subindex steigt um 2,8 Prozent. Händler sprechen von einer schönen Kombination: Die wieder steilere Zinsstrukturkurve und der Zinsanstieg kämen den Banken zugute, weil damit das Kreditgeschäft lukrativer werde. Zudem sei bei den Basel-3-Eigenkapitalregeln keine Verschärfung von den bereits angedachten Forderungen gekommen. Die Eigenkapitalregeln machten Italiens Banken zu den Hauptgewinnern. Unicredit ziehen in Mailand um 5,2 Prozent an, Intesa Sanpaolo um 4,3 Prozent. In Paris steigen Societe Generale um 4,3 und BNP Paribas um 3,3 Prozent. Deutsche Bank verteuern sich um 3,3 und Commerzbank um 2,6 Prozent. Positiv für BASF sehen Händler die offenbar näher rückende Fusion der Öltochter Wintershall mit DEA. Daraus könne sich positive Bewertungsfantasie für Wintershall ergeben, mithin ein Konglomeratsabschlag wegfallen. BASF gewinnen 1,4 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:58 Do, 17:15 % YTD EUR/USD 1,1736 -0,14% 1,1752 1,1790 +11,6% EUR/JPY 133,18 -0,12% 133,34 132,82 +8,3% EUR/CHF 1,1701 -0,04% 1,1705 1,1705 +9,2% EUR/GBP 0,8716 +0,06% 0,8711 1,1372 +2,3% USD/JPY 113,48 +0,01% 113,47 112,63 -2,9% GBP/USD 1,3465 -0,20% 1,3492 1,3410 +9,1% Bitcoin BTC/USD 14.754,27 -6,91% 15.926,06 12.740,27 1.445,45

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Sehr robuste Handelsdaten in China, gute BIP-Daten in Japan und ein in letzter Minute zumindest kurzfristig abgewendeter Stillstand der Regierungsinstitutionen in den USA haben am Freitag die Schlagzeilen an den ostasiatischen Aktienmärkten bestimmt. Diese reagierten durch die Bank mit Aufschlägen auf das positive Börsenumfeld. Im November waren die Exporte aus China mit 12,3 Prozent auf Jahressicht mehr als doppelt so stark geklettert wie erwartet. Auch die Importe schlugen die Markterwartungen um Längen. Der Schanghai-Composite drehte mit den überzeugenden Wirtschaftsdaten ins Plus. In Japan wurde das BIP-Wachstum für das Quartal von Juli bis September nach oben revidiert. Der Konsum blieb zwar schwach, die Investitionen der Unternehmen und die Auslandsnachfrage sorgten jedoch für die verbesserten Wachstumsdaten. Der Nikkei-225 schloss fester - auch beflügelt von einem nachgebenden Yen. In Taiwan beendete der Taiex mit Aufschlägen von 0,4 Prozent eine dreitägige Durststrecke - gestützt von den Finanzwerten. In Seoul verhinderten Aufschläge im Technologiesektor von 2,1 Prozent, dass der südkoreanische Aktienmarkt im Minus schloss. Angeführt wurden die Gewinne von Schwergewicht Samsung Electronics mit 2,5 Prozent - der Kospi gewann 0,1 Prozent.

CREDIT

Deutlich eingeengt zeigen sich am Freitag die Risikoprämien gegen den Ausfall von europäischen Staats- und Unternehmensanleihen (Credit Default Swaps; CDS). Die gestiegene Risikobereitschaft aus Asien setzt sich in Europa fort. Entsprechend steigen die Aktienkurse, die Volatilitäten fallen. Sehr starke Konjunktudaten aus Asien, erste Einigungsschritte beim Brexit und eine Versteilerung der Zinskurve werden als positive Faktoren angeführt. Die Kreditmärkte hätten schon am Vortag begonnen, dies anzudeuten und eine Tendenz zur Spread-Verengung gezeigt. Vor allem im iTraxx-Main-Index der Investment-Grade-Anleihen sei dies deutlich geworden, bei den risikoorientierten Netto-Long-Positionen habe es einen starken Aufwärtssprung auf den höchsten Stand seit Mai gegeben.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Zypries lädt Siemens-Vorstand wegen Stellenabbau zum Gespräch

Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD) bittet die Siemens-Konzernführung am Montag zum Gespräch über die Jobstreichungen in Deutschland. Es werde ein internes Gespräch mit der Konzernleitung geben, erklärte ein Sprecher ihres Hauses. Nach Informationen von Dow Jones Newswires werden Personalvorstand Janina Kugel und Industrievorstand Klaus Helmrich Siemens vertreten.

Carl Zeiss Meditec erreicht oberes Ende des Umsatzprognose

Der Medizintechnikkonzern Carl Zeiss Meditec hat im Geschäftsjahr 2016/17 den oberen Rand seiner Umsatzprognose erreicht und weitere Marktanteile gewonnen. Der Umsatz stieg um 9,3 Prozent auf 1,19 Milliarden Euro, wie der TecDAX-Konzern mitteilte. Carl Zeiss Meditec hatte einen Umsatz in der Spanne von 1,15 bis 1,2 Milliarden Euro angepeilt.

Deutsche Konsum Reit erlöst brutto 24,8 Mio EUR in Kapitalerhöhung

