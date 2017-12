Frankfurt - Betrachtet man die aktuelle Datenlage, so zeigen Wachstum und Arbeitsmarkt in den USA klar grünes Licht für eine weniger expansive Geldpolitik, so die Analysten der Helaba.Im Sommerhalbjahr habe die US-Wirtschaft im Schnitt um 3,2% zugelegt (Jahresrate) und für das vierte Quartal zeichne sich erneut ein Plus oberhalb des Trends von rund 2% ab. 2018 dürften Konsumenten und Unternehmen von einer steuerlichen Entlastung profitieren, die (prozyklisch) die Nachfrage weiter anheizen werde. Am Arbeitsmarkt sei das Ziel der FED ("Vollbeschäftigung") bereits seit einiger Zeit erreicht. Die Beschäftigung sei in den ersten zehn Monaten des Jahres trotzdem im Schnitt um 170.000 pro Monat gestiegen, verglichen mit einem Wert von rund 100.000, der die Arbeitslosenquote mittelfristig stabil halten würde.

