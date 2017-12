Frankfurt - Zum Jahresende präsentieren sich die Anleger am Rentenmarkt in entspannter vorweihnachtlicher Stimmung, so die Analysten der Helaba.Die Rendite 10-jähriger Bunds notiere mit rund 0,3% nicht weit weg vom Ausgangswert zu Jahresbeginn von 0,2%. Gute Konjunkturdaten seien in den letzten Wochen ebenso ignoriert worden wie steigende Inflationserwartungen. Seit einem Jahr bewege sich der 10/2-Spread von Bundesanleihen seitwärts (Durchschnitt bei 1,1 Prozentpunkten) und dies, obwohl die Konjunkturerwartungen 2017 deutlich übertroffen worden seien. Der jüngste überraschend kräftige Anstieg der ifo-Geschäftserwartungen oder des Konjunktursentiments in der Eurozone nahe ihrer historischen Höchststände seien praktisch spurlos am deutschen Rentenmarkt vorbeigegangen.

